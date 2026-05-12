Esther Gómez, ‘Mi Enfermera Favorita’: quién es, edad, de dónde es y su trayectoria como enfermera y divulgadora

La enfermera y divulgadora sanitaria Esther Gómez, conocida en redes sociales como Mi Enfermera Favorita, se ha convertido en una de las voces más influyentes en la comunicación de salud en España. Su capacidad para explicar conceptos médicos de forma clara, accesible y basada en evidencia le ha permitido conectar con millones de personas y ganar presencia tanto en redes como en medios de comunicación.

Con una trayectoria que combina la práctica clínica, la docencia y la divulgación, su perfil destaca por acercar la información sanitaria al público general y combatir la desinformación en temas de salud.

¿Qué edad tiene Esther Gómez y de dónde es?

Esther Gómez es una enfermera española que ha desarrollado su carrera profesional en España. Aunque no suele hacer pública su edad exacta en todos sus perfiles, pertenece a una generación de profesionales sanitarios que han dado el salto a la divulgación digital en la última década.

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¿Qué estudió Esther Gómez: su formación como enfermera?

Es diplomada en Enfermería y cuenta con formación especializada en el ámbito sanitario. Su trayectoria combina la práctica clínica con la docencia universitaria y la comunicación en salud, lo que le permite trasladar conocimientos médicos con rigor científico.

¿Cómo empezó en redes y el origen de ‘Mi Enfermera Favorita’?

El proyecto Mi Enfermera Favorita nació con el objetivo de acercar la información sanitaria al público general y combatir los bulos sobre salud. Esther Gómez comenzó a compartir contenido divulgativo en redes sociales con un lenguaje cercano y directo, lo que impulsó rápidamente su crecimiento.

El nombre responde precisamente a esa intención: convertirse en una referencia fiable y cercana para resolver dudas cotidianas sobre salud.

¿Cuántos seguidores tiene en redes sociales?

A través de sus perfiles, Esther Gómez ha conseguido reunir una amplia comunidad de seguidores en plataformas como Instagram, TikTok o X (Twitter), donde suma cientos de miles de usuarios interesados en contenidos de salud, prevención y bienestar.

¿Qué es Sanitalent, la empresa de Esther Gómez?

Esther Gómez es también impulsora de Sanitalent, un proyecto enfocado a la formación, comunicación y desarrollo profesional en el ámbito sanitario. A través de esta iniciativa se promueve la divulgación rigurosa y la mejora de la empleabilidad en el sector salud.

Además de su actividad en redes, desarrolla su carrera docente en la Universidad Autónoma de Madrid, donde participa en la formación de futuros profesionales sanitarios.

¿Qué contenidos publica ‘Mi Enfermera Favorita’?

En sus redes sociales, Esther Gómez comparte contenido centrado en:

Divulgación sanitaria basada en evidencia.

Explicación de enfermedades y síntomas.

Consejos de prevención y hábitos saludables.

Información sobre urgencias y primeros auxilios.

Desmentido de mitos y bulos sobre salud.

Su enfoque didáctico y cercano ha sido clave para consolidarse como una de las divulgadoras sanitarias más influyentes en España.