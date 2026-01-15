En las profundidades del cosmos, la realidad a menudo supera a la ficción, y el último hallazgo de la comunidad astronómica es prueba de ello. Un equipo de investigadores, utilizando el potente conjunto de radiotelescopios ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) en Chile, ha puesto sus ojos en una estructura cuya apariencia ha dejado a todos con la boca abierta: la conocida como «Hamburguesa de Gómez» (Gomez’s Hamburger o GoHam).

Aunque el nombre pueda sonar a broma, este objeto es en realidad una estructura de la nebulosa de proporciones colosales. Se trata de un disco protoplanetario, una densa nube de gas y polvo que rodea a una estrella joven, que se ve exactamente de perfil desde nuestra posición en la Tierra.

Esta perspectiva única es la que crea la ilusión óptica de una «hamburguesa»: dos capas externas brillantes que parecen el pan, separadas por una franja oscura central que emula la carne.

Una fábrica de gigantes gaseosos

Lo que realmente ha encendido las alarmas de los científicos no es solo su forma, sino su brutal potencial para engendrar mundos. Según los datos recopilados, este sistema posee una masa de polvo mucho más alta de lo habitual en estrellas similares. Esta abundancia de material es la receta perfecta para que se formen planetas gigantes, similares a Júpiter o incluso más grandes.

El equipo, liderado por el astrónomo Charles Law, ha detectado señales que sugieren que la formación planetaria ya está en marcha. Al observar la estructura vertical del disco, los investigadores notaron ciertas irregularidades o asimetrías.

Una de las zonas parece estar acumulando sólidos de forma masiva, posiblemente debido a la presencia de un vórtice o perturbación, lo que podría ser el primer indicio de un futuro gigante gaseoso naciendo en los confines exteriores del sistema.

¿Por qué es tan importante este hallazgo?

Normalmente, estudiar el nacimiento de planetas es una tarea compleja porque la mayoría de estos discos se ven «de frente» o de forma inclinada, lo que oculta sus capas internas. Al estar GoHam perfectamente alineado de canto, los científicos pueden observar directamente cómo se distribuyen el gas y el polvo en diferentes alturas.

Este «menú cósmico» ofrece una oportunidad sin precedentes para entender:

Cómo se mueven los materiales para formar núcleos planetarios.

para formar núcleos planetarios. Cómo la presencia de un planeta en crecimiento altera el entorno que lo rodea.

que lo rodea. Por qué algunos sistemas terminan creando planetas en órbitas extremadamente alejadas de su sol.

En definitiva, la «Hamburguesa de Gómez» no es solo una curiosidad visual en el cielo nocturno; es un vistazo privilegiado al caos ordenado que da origen a los sistemas solares. Lo que hoy vemos como una silueta peculiar, mañana podría ser un complejo vecindario de planetas gigantes orbitando su estrella madre.