Así serían los dinosaurios de ‘Jurassic Park’ si fueran fieles a lo que dice la ciencia

Desde el estreno de Jurassic Park en los años 90, la representación de los dinosaurios en el cine marcó un antes y un después en nuestra forma de imaginar a estas criaturas prehistóricas. Sin embargo, la visión cinematográfica difiere en varios aspectos de los hallazgos científicos más recientes sobre cómo eran realmente estos animales.

La película coincidió con una época de grandes avances en el estudio del ADN, que revolucionó nuestra comprensión de la genética y abrió nuevas posibilidades en el campo de la investigación. El descubrimiento del ADN no sólo nos permitió entender mejor las características de los seres humanos, sino que también nos proporcionó herramientas para estudiar y comprender mejor nuestro pasado evolutivo.

El hallazgo de los primeros fósiles de dinosaurios transformó nuestra comprensión de la historia de la Tierra. Estos descubrimientos revelaron que mucho antes de la aparición del ser humano, el planeta estuvo dominado por estas fascinantes criaturas que fueron los verdaderos pioneros en habitar la Tierra.

La película aprovechó la fascinación que despertaba el reciente desarrollo de la tecnología del ADN para construir una narrativa sobre la posibilidad de devolver a la vida a estas criaturas extintas. Aunque esta idea permanece en el terreno de la ciencia ficción, el estudio del ADN ha permitido importantes avances en nuestra comprensión de la evolución y la historia de la vida en la Tierra.

La diferencia entre los dinosaurios mostrados en Jurassic Park y las evidencias científicas actuales refleja cómo ha evolucionado nuestro conocimiento sobre estos seres prehistóricos en las últimas décadas, gracias a nuevos descubrimientos y tecnologías de investigación más avanzadas.

Los dinosaurios de ‘Jurassic Park’ abrieron la puerta de la imaginación

Esta película basaba todo su argumento en la creación de un parque temático en el que los dinosaurios estaban presentes. La ciencia había conseguido recuperar a estos seres gracias al ADN congelado de un mosquito que vivió hace millones de años con estos seres y un poco de sangre en su interior.

Algo que hacía posible que con la sangre de este animal se pudiese hacer un dinosaurio de verdad. No deja de ser ciencia ficción, pero se convertía en la primera gran película de dinosaurios que se convirtió en toda una sensación. Además de que ha tenido varias secuelas que siguen con el mismo argumento.

Hollywood hizo de las suyas en un guion poco científico y en unas imágenes que no dejan de ser ciencia ficción. Crearon unos dinosaurios de lo más peligrosos que se convertían en la gran amenaza de unos protagonistas que jamás se hubieran imaginado ver a estos seres en vivo y en directo.

El resto de la humanidad, tampoco puede que los vea nunca, pero en cierta manera se convertirán en una puerta de entrada a algo más. A un cambio radical que ha dado una imagen poco realista de los dinosaurios.

Así serían los dinosaurios según la ciencia

Desde el blog especializado Screenrant nos explican la evolución de estos dinosaurios, desde la primera hasta la última película. En ellas, habremos visto una evolución que poco a poco se va apartando de la realidad tan y como la explica la ciencia.

Según estos expertos: «Dado que los dinosaurios son el principal atractivo de la película, tiene sentido que los cineastas quieran hacerlos lo más dinámicos cinematográficamente posible. Para algunos directores, eso requería dar a algunos dinosaurios atributos de diferentes especies de dinosaurios, si no crear atributos de tela entera para los dinosaurios en cuestión. Pero no fue hasta las películas de Jurassic World que estas películas comenzaron a inventar nuevos híbridos de dinosaurios. Dentro y fuera del universo, a medida que el público se volvió más familiarizado, y tal vez más cansado, con la idea de los dinosaurios resucitados, el impulso para entretener llevó a los cineastas y propietarios de parques a crear y usar híbridos de dinosaurios falsos. Estas líneas borrosas hacen que sea más importante elegir lo que es real y lo que es falso cuando se trata de los dinosaurios de Parque Jurásico».

Siguiendo con la misma explicación: «Para los dinosaurios que hacen apariciones relativamente pequeñas, como Gallimimus y los Triceratops, nada sobre su apariencia o comportamiento contradice la investigación de dinosaurios de principios de los 90, e incluso hoy en día lo que se muestra de ellos en la película es consistente con los descubrimientos paleontológicos actuales. Son los dinosaurios más destacados los que tienen las habilidades más ficticias, pero incluso entonces los cineastas eran relativamente mansos en sus libertades. El Tyrannosaurus Rex era un retrato mayormente preciso, aunque actualmente no hay evidencia de que su visión fuera pobre y se basara en el movimiento, y su representación como cazador definitivamente toma parte en el debate aún furioso sobre si era un depredador, un carroñero o alguna combinación de los dos. Si bien probablemente no alcanzó las velocidades ridículas del T. Rex en la película, el voluminoso T. Rex aún podía alcanzar velocidades decentes de unas 25 millas por hora para su tamaño, lo que hace que la representación del T. Rex sea más una exageración que una fabricación».

No es el único dinosaurio que se diferencia de la versión más científica: «Otros dinosaurios sufren más en el departamento de precisión. Un braquiosaurio real no podía pararse sobre sus patas traseras como se representa en la película, y tampoco era capaz de las complejas vocalizaciones similares a las ballenas que emplea en la película. Del mismo modo, los Velocirraptors reales probablemente tenían plumas, y marcablemente más pequeños que sus contrapartes de cine, su apariencia se basaba más en los dinosaurios Deinonychus estrechamente relacionados y más grandes. Y, aunque son inteligentes en comparación con sus compañeros prehistóricos, no hay evidencia de que los rapaces reales poseían una décima parte de la inteligencia de la que disfrutan sus contrapartes cinematográficas».