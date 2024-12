Adiós al universo tal y como lo conocíamos: el descubrimiento que lo cambia todo

El universo tal y como lo conocíamos puede cambiar en cualquier momento, por lo que, hasta el momento, no habíamos tenido en cuenta todo lo que llega. Por lo que, queremos empezar a pensar en lo que nos está esperando y en la manera en la que debemos prepararnos para hacer realidad determinados cambios que son fundamentales. Es momento de apostar claramente por una ciencia que nos da cada vez más datos de un universo que sigue teniendo muchas incógnitas que debemos conocer.

La exploración de este universo en el que se engloba la Tierra debe ser capaz de darnos más datos de lo que nos imaginaríamos. Siendo un detalle que ha acabado siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. En esencia, lo que queremos es que todo encaje a las mil maravillas y para hacerlo, tocará estar pendientes de algunos cambios que pueden llegar a ser significativos en estos tiempos que corren. Habrá llegado ese momento de enfocarnos en una noche estrellada que nos invita a soñar en todo lo que puede acabar llegando a nuestro día a día.

Este descubrimiento lo cambia todo

A lo largo de las décadas, cada descubrimiento científico sobre el universo ha acabado desbancando al anterior. Cuesta un poco creer que, hasta no hace mucho, había algunas teorías que parecían imposibles de saber. Especialmente cuando estamos ante un planeta que quizás se ha mantenido lejos de un entorno cambiante.

Aunque no lo parezca, la Tierra se mueve a toda velocidad, algo que no percibimos, pero que acaba siendo una realidad que debemos tener en cuenta. Un detalle que nos ha dado determinados elementos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni esperado.

La ciencia actual se embarca en saber el origen de las cosas, de esa materia que puede dar lugar a novedades destacadas que quizás hasta ahora no habíamos ni tenido en cuenta. Son días en los que debemos empezar a pensar en qué es esa materia o ese origen del cual procedemos todos.

Son momentos de empezar a pensar en un descubrimiento que nos dice de qué está hecho este universo que puede alejarnos de lo que sería habitual, quizás dejando a un lado una serie de detalles que pueden acabar siendo claves en un futuro. Entender el universo nos servirá para conocernos un poco mejor nosotros mismos.

El universo tal y como lo conocíamos está a punto de cambiar

Este nuevo descubrimiento hace referencia a una materia oscura que debemos conocer. La NASA nos explica en su blog todo sobre este elemento imprescindible para entender el universo: «Los astrónomos ni siquiera sabían que existía la materia oscura hasta el siglo XX. En la década de 1930, el astrónomo suizo Fritz Zwicky acuñó el término mientras estudiaba el cúmulo de galaxias de Coma, que contiene más de 1.000 galaxias. La velocidad a la que se mueven las galaxias dentro de un cúmulo de galaxias depende de la masa y el tamaño totales del cúmulo. Zwicky se dio cuenta de que las galaxias en el cúmulo de Coma se movían más rápido de lo que podía explicarse por la cantidad de materia que los astrónomos podían ver allí. No fue hasta la década de 1970 que la astrónoma estadounidense Vera Rubin confirmó la existencia de la materia oscura al estudiar cómo rotaban las galaxias individuales. Ella y sus colegas descubrieron que las galaxias individuales podrían contener masa invisible compuesta de materia oscura. Los científicos creen que la materia oscura existe en una vasta estructura similar a una red que serpentea por todo el universo, un andamiaje gravitacional que atrae la mayor parte de la materia normal del cosmos. Han determinado que la materia oscura no está compuesta de partículas de materia conocidas porque el universo se vería muy diferente si así fuera. La búsqueda de qué constituye la materia oscura continúa».

En breve se creará el primer ensayo cósmico que realmente puede cambiar para siempre la visión que tenemos del universo: «Por primera vez, esta simulación tuvo en cuenta el rendimiento de los instrumentos de los telescopios, lo que la convierte en la vista previa más precisa hasta el momento del cosmos tal como lo verán Roman y Rubin una vez que comiencen a observar. Rubin comenzará a operar en 2025 y Roman, de la NASA, se lanzará en mayo de 2027. La precisión de la simulación es importante porque los científicos examinarán los datos futuros de los observatorios en busca de pequeñas características que les ayudarán a desentrañar los mayores misterios de la cosmología. Roman y Rubin explorarán la energía oscura, la misteriosa fuerza que se cree que acelera la expansión del universo. Dado que desempeña un papel importante en el gobierno del cosmos, los científicos están ansiosos por aprender más sobre ella. Simulaciones como OpenUniverse les ayudan a comprender las firmas que cada instrumento imprime en las imágenes y a perfeccionar los métodos de procesamiento de datos ahora para que puedan descifrar correctamente los datos futuros. Entonces, los científicos podrán hacer grandes descubrimientos incluso a partir de señales débiles».