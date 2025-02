Adiós a los días de 24 horas: el cambio que transformará nuestra vida para siempre

El cambio que transformará nuestra vida para siempre nos hará decir adiós a los días de 24 horas. Esos relojes que llevamos siglos usando pueden tener los días contados, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que tenemos por delante y la situación en la que podemos encontrarnos. Habrá llegado ese momento en el que tenemos que apostar claramente por algunos cambios que quizás hasta el momento no teníamos en cuenta.

La Tierra va girando y consigue que un día tenga una duración determinada contra la que debemos centrarnos. En esencia, tenemos por delante una situación que puede llegar a ser la que nos acompañe en unos días en los que parecerá que el tiempo se mueve a una velocidad diferente. De hecho, la percepción del tiempo lo es, podemos pasar de una semana que se vuelve eterna, que parece que no se termine nunca, a pasarla en un abrir y cerrar de ojos. Lo mismo pasa cuando estamos ante un cambio que puede ser el que marque una diferencia significativa que hasta el momento pensábamos que no teníamos en mente.

El cambio que transformará nuestra vida para siempre

Parece que los días pueden acabar siendo diferentes de como los conocemos, sobre todo, si tenemos en cuenta algunas situaciones que hasta el momento no pensábamos que tuviéramos. Es hora de empezar a ver el futuro como lo que puede ser, con ciertas novedades que tendremos por delante.

Una nueva realidad puede acabar dándonos determinados cambios importantes que pueden ser los que nos afecten incluso en algo tan común, como este elemento que puede acabar siendo el que mejor se adapte a una Tierra que parece que nos trae novedades destacadas.

Es hora de apostar claramente por ciertos datos que quizás hasta la fecha no teníamos en mente o no pensábamos que estuviésemos tan cerca de una situación que puede hacernos pensar en una transformación que acabará siendo total en todos los sentidos.

Nuestra vida puede llegar a ser más o menos corta, más o menos intensa, pero siempre la medimos con un tiempo que en estos días quizás acabará siendo lo que nos afecte de lleno, en unas jornadas en las que tocará ver qué es lo que nos está esperando.

La ciencia tiene una explicación que debemos empezar a ver y que en cierta manera se convertirá en algo radicalmente diferente.

Nos despedimos de los días de 24 horas

Los expertos saben muy bien qué es lo que nos está esperando en un futuro, de hecho lo están viendo ahora mismo. El medio especializado Earthscope tiene muy claro qué es lo que nos espera, de la mano de una serie de detalles que pueden ser los que marcarán la diferencia.

En un artículo en el que analiza la rotación de la Tierra, que es movimiento que marca la duración de un día, estos expertos advierten de que: «Lo creas o no, la duración de cada día no siempre es exactamente de 24 horas. Aunque los cambios pueden ser prácticamente indetectables para la persona común, los científicos son excepcionalmente conscientes del alargamiento y acortamiento de los días a lo largo del tiempo. A lo largo de meses y años, la duración de cada día varía en pequeños incrementos de tiempo de acuerdo con los sistemas cambiantes de la Tierra. Estos cambios no afectan significativamente las horas totales de día o de noche en una estación determinada, sino que se refieren a cambios de milisegundos en la medición de un día de 24 horas. Hace miles de millones de años, el día promedio en la Tierra era de solo unas 19 horas; la fuerza de marea de la Luna causa la fricción de marea en la Tierra, ralentizando gradualmente la rotación de la Tierra y agregando alrededor de 2,3 milisegundos al día cada siglo. La actividad sísmica, la glaciación, el clima y la circulación oceánica también juegan un papel en las variaciones de la duración del día en escalas de tiempo más cortas, que van desde estacionales hasta multidecadales. De la misma manera que una patinadora artística gana velocidad a medida que acerca sus manos a su cuerpo, la velocidad de rotación de la Tierra aumenta a medida que la masa, como el hielo, se mueve hacia los polos».

Siguiendo con la misma explicación: «La redistribución masiva en la atmósfera, el océano, la criosfera, la hidrosfera y la tierra sólida puede causar cambios entre estaciones. Por ejemplo, los cambios en los patrones de viento zonales y la circulación atmosférica son responsables de alrededor del 90% de las variaciones estacionales de la duración del día. Los eventos de La Niña y El Niño también juegan un papel en la variación de la duración del día: los eventos de El Niño están asociados con días más largos, mientras que los eventos de La Niña están asociados con días más cortos. Los eventos de El Niño y La Niña son un balancín continuo, con 2-7 años entre un evento de El Niño y el siguiente. Los principales eventos sísmicos también tienen la capacidad de cambiar la velocidad de rotación de la Tierra en escalas de tiempo cortas, causando un cambio en el eje de la figura de la Tierra (el eje en el que la Tierra se balancea) que a su vez cambia la forma en que la Tierra se tambalea y gira».