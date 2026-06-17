⁠Este país apuesta por una energía inagotable: la revolucionaria planta que genera electricidad mezclando agua dulce y salada

A pesar de los grandes avances realizados en el ámbito de las energías renovables, éstas también presentan una serie de inconvenientes; la energía solar deja de funcionar en cuanto el sol se oculta tras el horizonte, mientras que los aerogeneradores se detienen y dejan de producir electricidad cuando no hay viento. Teniendo esto en cuenta, los esfuerzos se centran en desarrollar una fuente de energía que funcione de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, independientemente de las condiciones climáticas. En este contexto, Japón ha inaugurado una central eléctrica osmótica.

También conocida como energía azul, la energía osmética es aquella fuente de energía que se produce cuando al poner en contacto el agua del mar, que presenta una alta concentración de sales, con el agua dulce. La instalación está ubicada dentro del Centro de Desalinización de Agua de Mar Uminonakamichi Nata en Fukuoka y se inauguró con una ceremonia el 5 de agosto de 2025. Se trata de la segunda planta de este tipo funcionando ininterrumpidamente en todo el mundo y la primera en Asia.

La primera central osmótica de Asia

En agosto de 2025, la ciudad japonesa de Fukuoka puso en marcha la primera central de energía osmótica del país y la segunda del mundo. «Espero que se extienda no solo en Japón, sino en todo el mundo», declaraba Akihiko Tanioka, experto en la materia del Instituto de Ciencia de Tokio.

La elección de esta ubicación no es casual. La región no dispone de grandes ríos cercanos y lleva años buscando alternativas para reforzar su suministro de agua. La planta Mamizupia lleva en funcionamiento desde 2005 y puede producir alrededor de 50 000 metros cúbicos diarios de agua potable, suficiente para abastecer a cientos de miles de personas.

El punto clave es que, en el proceso de obtención de agua dulce a partir del mar, siempre queda una corriente residual con alta concentración de sal. En lugar de tratarla únicamente como un desecho, el sistema japonés la reutiliza como fuente de energía. A ello se suma el aporte de una depuradora cercana, que suministra agua con menor salinidad. La diferencia entre ambos flujos es lo que permite que el sistema funcione de forma continua sin necesidad de crear recursos adicionales.

Aunque el concepto es conocido desde hace décadas, su desarrollo ha estado limitado por la eficiencia y los costes. Proyectos anteriores mostraron el potencial de esta fuente de energía, pero también sus dificultades económicas.

El componente más crítico son las membranas. Deben permitir el paso del agua, bloquear la sal, resistir presión y mantener su rendimiento durante largos periodos. Si el consumo energético del bombeo o la pérdida de eficiencia supera la energía generada, el sistema deja de ser viable. Por eso, el proyecto de Fukuoka es relevante: no parte de condiciones artificiales, sino de flujos residuales ya existentes, lo que mejora su equilibrio energético.

Japón no está solo en esta línea de investigación. En Europa también se han desarrollado instalaciones piloto basadas en salmueras industriales y procesos similares. En Dinamarca, SaltPower desarrolló una planta de unos 100 kW vinculada a una salina en Mariager.

Energía azul

La energía azul es una forma de energía renovable que se obtiene cuando el agua dulce de los ríos se mezcla con el agua salada del mar. Este fenómeno ocurre de manera natural en zonas donde los ríos desembocan en los océanos, aprovechando la diferencia de concentración de sal entre ambos tipos de agua.

El principio de la ósmosis es un proceso físico en el que dos soluciones con distinta concentración de sal están separadas por una membrana semipermeable, la cual permite el paso del agua, pero no de las sales. De esta forma, el agua se desplaza desde la solución menos concentrada hacia la más concentrada.

En el caso de la energía azul, se aprovecha esta propiedad separando el agua dulce y el agua marina mediante esa membrana. El agua fluye hacia el lado con mayor salinidad, generando una presión osmótica que puede utilizarse para mover turbinas y producir electricidad.

Esta tecnología comenzó a investigarse en los años 70, pero en aquel momento no se pudo desarrollar plenamente por su alto coste y las limitaciones técnicas. Hoy, a pesar de los avances realizados, todavía no se ha logrado un sistema completamente eficiente capaz de producir grandes cantidades de energía.

Ventajas