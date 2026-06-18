Feijóo reconoce contactos «en tiempo real» con otros partidos para una moción de censura que lleve a elecciones

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este jueves que el PP está teniendo contactos «en tiempo real» con otros partidos políticos para promover una moción de censura con la finalidad de convocar elecciones con carácter inmediato.

En rueda de prensa en Bruselas y preguntado sobre si va a intensificar los contactos para poder registrar dicha moción de censura, Feijóo ha declarado: «Yo tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas y les estoy trasladando que, si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo», ha apostillado.

En este contexto, el líder de la oposición ha subrayado que, frente al «atrincheramiento» del Gobierno y su negativa a convocar elecciones, la única solución que tiene el PP es «remover al Gobierno» para «elegir otro que las convoque».

«Si no lo hacemos ahora, ¿en qué supuesto deberíamos de hacerlo? Si esto no es una situación gravísima, ¿puede haber algún supuesto más grave que este?», se ha preguntado, según recogió Efe.

El líder del PP ha insistido que desde el PNV a Vox, pasando por Junts, han manifestado la necesidad de convocar de forma inmediata unas elecciones generales. Estos grupos suman 184 diputados, cuando el número de diputados que se necesita para obtener este respaldo son 176.

«Hagámoslo y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, que no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria. Yo sé muy bien lo que creo que necesita mi país y por eso lo defiendo”, ha remarcado.

«Esto es la hora de la verdad de los que están a favor de un Gobierno asolado por casos de corrupción, sin mayoría parlamentaria, sin cuentas, sin presupuestos y sin capacidad normativa, y los que estamos a favor de una España decente. Y ahí hay que clarificar y hay que posicionarse. Mi posición es muy clara desde el principio, desde el primer instante», ha argumentado en la cumbre del PP europeo.

Además, el presidente popular ha señalado que últimamente hay «algunos partidos políticos» que incluso están presentando alguna iniciativa en el Congreso para pedir elecciones, ha dicho en alusión a la enmienda registrada por Junts (a una moción del PP) que ha sido vetada por la Mesa del Congreso (controlada por PSOE y Sumar) para no ser sometida a votación.

«Vamos a ver si esas iniciativas al final se quedan en una tentativa o por el contrario, van en serio y respetan a los votantes que representa», ha añadido Feijóo, que ha avanzado que, si la Mesa del Congreso no reconsidera dicho veto, el PP llevará esta decisión «ilegal» ante el Tribunal Constitucional. Los populares han presentado el mismo texto al Senado y aquí sí saldrá adelante el próximo 24 de junio gracias a su mayoría absoluta en la Cámara alta.

Presupuestos

Además, Feijóo se ha referido a los socios de Gobierno que afirman que le retirarán el apoyo a Sánchez si no aprueba los presupuestos. A ellos, les ha advertido que «saben perfectamente que el Gobierno no tiene apoyos» para lograr sacar sus cuentas adelante. «Me sorprende mucho esta pérdida de tiempo y esta falta de respeto a la inteligencia de los españoles», ha enfatizado.

Sobre su apertura a un «gobierno de coalición» con Vox si no logra mayoría absoluta en unas futuras elecciones generales, como verbalizó anoche por primera vez en el programa El Hormiguero (Antena 3), Feijóo ha señalado que luchará «hasta el último minuto de la campaña electoral» por obtener los votos suficientes para gobernar en solitario.

No obstante, si cuando se cierren las urnas, el mandato de los españoles «varía», ha añadido, ha asegurado que asumirá el mandato de los españoles y abogará por «darle estabilidad a la gobernación de España, que es imprescindible».