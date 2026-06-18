El Govern de Prohens ya deniega la ayuda social al que no acredite tres años seguidos de residencia en Baleares

Entró en vigor en Baleares este lunes una vez que la ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos fue publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). La medida está detallada en una enmienda pactada por el PP y Vox que deja sin la posibilidad de solicitar la RESOGA o el programa de emancipación a aquellos solicitantes menores tutelados al cumplir los 18 años que no puedan acreditar llevar residiendo en las islas de forma ininterrumpida los últimos tres años antes del momento de presentar la solicitud.

El número de beneficiarios de la RESOGA ha descendido de 3.513 a 2.000 en tan sólo tres años gracias a la depuración que llevó a cabo el departamento Asuntos Sociales que dirige Sandra Fernández. Con la nueva restricción se prevé que el número de expedientes que se tramiten con resolución favorable se reduzca aún más.

Según la ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, conocida ya como ley ómnibus, se incluye un nuevo requisito para la obtención de la renta social: «que acrediten una residencia legal ininterrumpida en las Islas Baleares con un mínimo de tres años de antelación a la fecha de la presentación de la solicitud, mediante, entre otros, un histórico de empadronamientos en los últimos tres años, certificado de residencia de extranjeros o certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea expedido por la Dirección General de la Policía.

Se establecen dos únicas excepciones: que los menores de edad estén incorporados en una unidad de convivencia por motivos de nacimiento, adopción o acogida, y cuando la ausencia del territorio de las Islas Baleares esté motivada por causas laborales o profesionales y sea inferior a cuatro meses dentro de los tres años.

El programa de emancipación también queda alterado en el texto de la ley e incluye claramente que a partir de ahora los menores tutelados que cumplan 18 años también tendrán que «acreditar una residencia legal ininterrumpida en las islas Baleares con un mínimo de tres años de antelación a la fecha de la presentación de la solicitud».

La RESOGA (Renta Social Garantizada) ha estado envuelta de polémica a raíz de la información adelantada por OKBALEARES.el 23 de abril de este año. 2.165 titulares de la prestación de la RESOGA (Renta Social Garantizada) han recibido ya una notificación de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern balear, reclamándoles el reintegro del dinero recibido en pagos que ya se ha constatado que fueron indebidos.

OKBALEARES adelantó en primicia esta contundente consecuencia de seis meses de control y gestión de la paga que instauró el Ejecutivo de Francina Armengol hace 10 años y que lleva desde entonces siendo un auténtico coladero. Se reclama la devolución 4.129.201,75 euros.

La consellera de Bienestar Social, Sandra Fernández, anunció en noviembre medidas exhaustivas de control sobre la renta social una vez que se descubrió que el Govern de izquierdas presidido por Armengol pagó de forma ilegal 2,77 millones de euros a 604 beneficiarios con la RESOGA.