Lo que los ingenieros acaban de crear para combatir el calor urbano no tiene precedentes: un ladrillo que baja la temperatura hasta 9 grados

Acaban de crear un ladrillo que es capaz de combatir el calor urbano, no tiene precedentes y puede cambiarlo todo. Es hora de apostar claramente por un sistema que nos ayude a obtener lo que queremos, unas casas más seguras y eficientes. Un detalle que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades en estos tiempos en los que cada pequeño gesto cuenta, combatir el calor es una lucha constante contra la que debemos empezar a prepararnos.

El calor urbano se incrementa y lo hace de tal forma que costará empezar a visualizar algunas situaciones que pueden acabar siendo las que nos darán la posibilidad de vivir mejor. Los materiales constructivos han ido cambiando con el paso del tiempo y lo han hecho de tal forma que acabarán siendo los elementos necesarios para poder empezar a pensar en algunos detalles que pueden ser claves. Estas casas en las que nos refugiamos deben darse las mejores condiciones para que nada nos afecte, en especial cuando tenemos un calor urbano en marcha que podría suponer un mal descanso o una incomodidad que puede ser hasta peligrosa.

Acaban de crear un elemento para combatir el calor urbano

Las ciudades se han convertido en un auténtico horno en todos los sentidos. En especial, cuando estamos ante una serie de detalles que pueden acabar de darnos alguna que otra sorpresa. Lo que nos espera en estas próximas jornadas son unas altas temperaturas que pueden cambiarlo todo.

Sobre todo, si tenemos en consideración algunas situaciones que pueden acabar siendo claves. Estos días en los que quizás tendremos que prepararnos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de elementos que, sin duda alguna, acabarán siendo esenciales.

Es momento de tener en consideración algunas situaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar de una forma muy diferente en estos días.

Los expertos no dudan en buscar una solución a unos cambios destacados que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Este tipo de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más, en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial que tengamos en consideración.

Un ladrillo baja la temperatura hasta 9 grados

Un total de 9 grados puede bajar la temperatura en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical con algunas novedades que hasta el momento no sabíamos.

Tal y como explican los expertos del Idealista: «El ladrillo Bloc utiliza la porosidad de la terracota para absorber agua, que se evapora cuando circula aire caliente a través de la pieza. Pequeños ventiladores alimentados por paneles solares impulsan ese flujo, mejorando el efecto refrigerante incluso en climas húmedos. Según sus creadores, con temperaturas superiores a 30 °C el sistema consume alrededor de 50 litros de agua al día, que pueden proceder de la red municipal o de un depósito de recogida de lluvia integrado en la estructura. Además, cada bloque almacena agua en su interior, lo que lo hace más eficiente que otros sistemas similares. Su carácter modular permite ampliar la instalación en altura o anchura y adaptarla a distintos espacios urbanos: desde paradas de transporte público hasta patios escolares o plazas».

Siguiendo con la misma explicación: «Para dar forma a Bloc, los estudiantes combinaron herramientas digitales y físicas. Llegaron a probar el diseño a escala real con gafas de realidad virtual, lo que les permitió evaluar cómo funcionaría en entornos urbanos. La geometría de los prototipos se basó en los cactus, capaces de proyectar sombra sobre sí mismos, optimizando así la protección solar y el enfriamiento. El material elegido, la terracota de monococción, mantiene un equilibrio entre porosidad y resistencia estructural, clave para garantizar su durabilidad en condiciones reales».

Faltará ver cómo se consigue poner en práctica este ladrillo: «El siguiente reto será instalar un prototipo a escala real en un entorno urbano para analizar su rendimiento durante largos periodos y en climas diversos. Además, los estudiantes planean explorar aplicaciones adicionales, como integrarlo en fachadas o adaptar la tecnología para enfriar interiores de grandes edificios industriales. Con soluciones como esta, la lucha contra las islas de calor urbanas avanza hacia un futuro en el que refrescar las ciudades no dependa exclusivamente del aire acondicionado, sino de diseños que combinan sostenibilidad, innovación y tradición». Es hora de prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que cada pequeño gesto es esencial, un simple ladrillo puede cambiar la vida de millones de personas.