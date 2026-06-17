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Cuando llega el verano, la mayoría de las personas intensifica el cuidado de la piel para protegerla del sol y de las altas temperaturas. Sin embargo, existe una zona que suele quedar relegada a un segundo plano pese a estar igualmente expuesta: el cuero cabelludo. El calor, la humedad, la sudoración excesiva, la radiación ultravioleta o el contacto frecuente con cloro y sal pueden alterar su equilibrio natural y desencadenar molestias que van más allá de una simple sensación de incomodidad.

«El cuero cabelludo reacciona a los cambios ambientales igual que la piel de cualquier otra parte del cuerpo. Durante el verano es habitual observar un aumento de la sensibilidad, el picor, la producción de grasa o la descamación», explica el doctor Ignacio Sevilla, director médico y experto en cirugía capilar de Svenson.

Según el especialista, estas alteraciones pueden afectar directamente a la salud del cabello. «Cuando el cuero cabelludo se inflama o se desequilibra, los folículos pilosos también podrían verse comprometidos. Por eso es importante actuar ante los primeros síntomas y no considerarlos únicamente un problema estético».

¿Qué ocurre en el cuero cabelludo cuando suben las temperaturas?

Las altas temperaturas estimulan la actividad de las glándulas sebáceas y, por otro lado, aumentan la producción de sudor. Esta combinación genera un entorno más húmedo que puede favorecer la proliferación de microorganismos presentes de forma natural en la piel y alterar la barrera protectora del cuero cabelludo.

Como consecuencia, es frecuente notar síntomas como el picor persistente, la sensación de irritación o escozor, el exceso de grasa, enrojecimiento, aparición de escamas o mayor sensibilidad tras la exposición solar. Además, la acumulación de sudor, restos de productos capilares y partículas contaminantes puede agravar problemas previos o favorecer la aparición de nuevas molestias.

Tres afecciones que suelen empeorar durante el verano

Caspa: Es una de las alteraciones más habituales del cuero cabelludo y puede intensificarse durante los meses de verano. Aunque suele asociarse a un problema meramente estético, en realidad refleja un desequilibrio en la piel de esta zona.

La presencia de escamas visibles, acompañadas de picor o irritación leve, suele estar relacionada con factores como alteraciones hormonales, estrés o la proliferación de determinados microorganismos favorecidos por el exceso de grasa y humedad.

Para controlarla, el doctor Sevilla recomienda utilizar productos específicos con ingredientes antifúngicos o exfoliantes que ayuden a normalizar la renovación celular y recuperar el equilibrio del cuero cabelludo.

Dermatitis seborreica: Otra afección que puede agravarse con el calor es la dermatitis seborreica, un trastorno inflamatorio relacionado con una producción excesiva de sebo. Sus síntomas incluyen enrojecimiento, picor y escamas amarillentas de aspecto graso. A diferencia de la caspa común, suele presentar una evolución más persistente y requiere cuidados específicos para evitar brotes recurrentes.

«El verano puede actuar como un factor desencadenante en personas predispuestas, especialmente cuando se combinan calor, sudoración y exposición prolongada a agentes irritantes», señala el doctor Sevilla.

Psoriasis: La psoriasis del cuero cabelludo es una patología autoinmune que provoca la aparición de placas inflamadas cubiertas por escamas gruesas y blanquecinas.

Aunque puede confundirse con una descamación intensa, su origen es diferente y requiere diagnóstico médico. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran el picor, la sensación de ardor y, en algunos casos, una caída temporal del cabello asociada a la inflamación.

Los tratamientos suelen combinar productos tópicos específicos, terapias de luz y seguimiento dermatológico para controlar los brotes y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Cómo proteger el cuero cabelludo durante los meses de calor

Mantener el cuero cabelludo en buen estado durante el verano no depende únicamente de la frecuencia de lavado, sino también de adoptar hábitos que respeten su equilibrio natural, como utilizar productos adecuados a cada tipo de cuero cabelludo, evitar el uso excesivo de herramientas térmicas, realizar exfoliaciones periódicas cuando estén indicadas, retirar correctamente los restos de cloro, sal y productos de peinado, evitar temperaturas excesivamente altas durante el lavado o proteger la cabeza del sol mediante gorras, sombreros, pañuelos o protectores específicos.

«Muchas veces la preocupación por la caída del cabello comienza en realidad por un problema previo de salud del cuero cabelludo. Mantenerlo equilibrado es fundamental para preservar tanto el bienestar de la piel como la calidad del cabello», explica el doctor Sevilla.

Con la llegada de las altas temperaturas, prestar atención a señales como el picor persistente, el exceso de grasa o la descamación puede ayudar a detectar precozmente alteraciones que, tratadas a tiempo, resultan mucho más fáciles de controlar.