La reflexión de Joaquín Sabina sobre el amor: «Lo bueno de los años es que curan heridas, lo malo de los besos es que crean adicción»

El amor es la fuerza que mueve el mundo, esta reflexión de Joaquín Sabina puede cambiarlo todo por completo. Los años pueden convertirse en una fuente que nos ayuda a sanar, pero cuidado con esos besos que pueden ser adictivos. Este experto sabe muy bien qué es lo que deberemos hacer para descubrir en primera persona una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar en estos días en los que cada gesto cuenta.

Estos años que curan heridas pueden acabar siendo una valiosa reflexión que hasta el momento no sabíamos. Como si todo fuera fuente de algunos elementos que pueden convertirse en un plus de grandes sensaciones. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará una novedad plena que podría convertirse en un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a descubrir, cuando nos centramos en el amor y en esos detalles que van asociados a él.

Lo bueno de los años es que curan las heridas, lo malo de los besos es su adicción

Todo el mundo necesita amor, es casi imposible vivir sin él, por lo que, todas las reflexiones que acompañan al ser humano van en cierta manera asociadas a él. En definitiva, es el sentimiento máximo al que aspira todo ser humano y lo que nos acabaremos llevando.

Tener a alguien a nuestro lado que nos acompañe y que acabe siendo la antesala de algo más. Con ciertas novedades que serán las que nos acompañarán en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Cuando lo que queremos es conseguir ese básico que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestro día a día.

Tocará saber qué es lo que podríamos acabar obteniendo en unos días en los que realmente cada pequeño elemento cuenta. Este tipo de elementos que tocará empezar a ver llegar desde un punto de vista totalmente inesperado acabará marcando una importante diferencia.

La manera en la que usamos las palabras, los gestos y los besos y caricias para enganchar a ese alguien, es algo esencial.

Esta es la reflexión de Joaquín Sabina sobre el amor

La reflexión sobre el amor de Joaquín Sabina que puede cambiarlo todo, sin duda alguna, estaremos ante una serie de elementos que pueden convertirse en toda una declaración de intenciones. Como si estuviéramos ante uno de los grandes poetas de nuestro tiempo, nos ha dado frases que son realmente sorprendentes y que deberemos tener en consideración.

Te proponemos algunas frases de las canciones de Joaquín Sabina que ya han pasado a la historia como auténticos himnos que no podemos dejar de recordar y de cantar una y otra vez.