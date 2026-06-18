Mientras el mundo debate sobre energía, Extremadura ya tiene la respuesta: una planta que produce gas natural sin extraer nada del subsuelo

Mientras buena parte de Europa continúa tratando de reducir su dependencia energética sin desmontar por completo su tejido industrial, en una localidad de Cáceres ya se está aplicando una solución que cambia por completo las reglas del sistema. En Miajadas, la empresa alemana Turn2X ha logrado producir gas natural renovable a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono reciclado, para luego inyectarlo directamente en la red convencional de distribución. No se trata de un combustible alternativo pensado para instalaciones experimentales o redes aisladas, sino de un gas 100% compatible con los mismos gasoductos que hoy abastecen de energía a Europa.

La tecnología detrás de este avance se conoce como Power to Gas (P2G), uno de los enfoques que más interés está despertando en la transición energética europea. Su funcionamiento, aunque complejo a nivel industrial, parte de una idea bastante sencilla. Primero se obtiene hidrógeno verde mediante electrólisis, utilizando electricidad procedente de fuentes renovables. Después, ese hidrógeno se combina con dióxido de carbono biogénico capturado de una planta de bioetanol cercana. En ese punto entra en juego la reacción de Sabatier, un proceso químico que convierte ambos elementos en metano sintético de gran pureza. El resultado es un gas renovable que puede utilizarse casi exactamente igual que el gas natural convencional.

La planta de Extremadura que produce gas natural con un sistema innovador

Según recoge la comunicación oficial, la planta de producción de gas natural renovable en Miajadas, impulsada por Turn2x Asset Co II Extremadura, se concibe como un sistema capaz de convertir energía procedente de fuentes renovables en un combustible que se puede utilizar y almacenar dentro del propio sistema gasista, contribuyendo así a su integración en la red energética existente. «La planta de TURN2X en Miajadas, España, marca un hito mundial en viabilidad comercial al vender el 100% de su producción de gas natural renovable mediante contratos de compra a largo plazo. Este logro subraya el papel pionero de TURN2X en soluciones energéticas sostenibles».

La planta contará con una capacidad de electrólisis de 9 megavatios, lo que le permitirá escalar su producción de hidrógeno renovable dentro del marco de la transición energética. De acuerdo con información difundida por medios locales, se estima que la instalación podría generar alrededor de 6.390 toneladas de hidrógeno verde en sus primeros diez años de operación. En paralelo, una vez formalizados los acuerdos de subvención (previsiblemente en el último trimestre de 2026), la iniciativa tendría acceso a una prima fija europea de 0,62 euros por kilogramo de hidrógeno certificado producido.

La instalación se ubicará en la parcela 53 del polígono 22 del término municipal de Miajadas, sobre una superficie catastral total de 348.003 metros cuadrados, de los cuales 17.549,61 metros cuadrados se destinarán específicamente a la planta de gas natural renovable. El emplazamiento seleccionado reserva así una parte concreta del terreno para el desarrollo del complejo energético dentro de una parcela de gran extensión en el entorno municipal.

Philip Kessler, director ejecutivo y uno de los fundadores de Turn2X, explica el proceso: «Producimos hidrógeno verde y le añadimos CO2. En nuestro caso, el CO2 proviene de una planta de bioetanol. Esto genera metano verde, que también puede describirse como gas natural neutro en carbono, renovable o regenerativo».

Y añade: «Si la rapidez y la rentabilidad son primordiales, nuestro proceso ofrece claras ventajas. Podemos suministrar gas natural neutro en carbono de inmediato. Ésta es una ventaja inestimable, por ejemplo, para una empresa mediana que actualmente no tiene perspectivas de conectarse a una red de hidrógeno. La empresa también puede utilizar la infraestructura de GNL existente en el sector marítimo y ayudar de inmediato a la industria naviera, que ya utiliza gas natural licuado, a lograr la neutralidad climática en sus sistemas de propulsión».

Bruselas ha seleccionado nueve proyectos procedentes de siete países del Espacio Económico Europeo (entre ellos España, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Austria y Grecia) que recibirán en conjunto alrededor de 1.090 millones de euros procedentes del Fondo de Innovación de la Unión Europea.

TURN2X

TURN2X es una promotora alemana que ha desarrollado su primera planta a escala mundial en Miajadas, inaugurada en 2024. Las plantas impulsadas por la compañía se ubican junto a instalaciones de generación de energía renovable y utilizan como únicos insumos agua y CO₂ biogénico. En el caso de Miajadas, el dióxido de carbono procede de una planta de bioetanol cercana, lo que permite cerrar parte del ciclo de aprovechamiento del carbono.

Finalmente, Thomas Köhler, director general de la empresa, concluye: «Nos enfrentamos a grandes desafíos en el camino hacia la neutralidad climática y estamos explorando diversas estrategias para lograr este objetivo. Una de ellas consiste en utilizar electricidad en lugar de gas natural para alimentar el proceso de fusión del vidrio», afirma. Sin embargo, esta estrategia tiene sus limitaciones: la electricidad es demasiado cara y la red eléctrica no está diseñada para el volumen de electricidad necesario «si nos comprometiéramos plenamente con la electrificación».