Lo que los científicos están haciendo con la basura del mar para construir carreteras no tiene precedentes: está funcionando de verdad

Cada año, millones de toneladas de plástico terminan en mares y océanos de todo el planeta. Redes de pesca abandonadas, envases, cuerdas y otros residuos flotan durante décadas antes de fragmentarse en partículas cada vez más pequeñas que afectan a ecosistemas enteros. Ante esta realidad, científicos e ingenieros buscan soluciones que vayan más allá de la recogida de basura de mar, apostando por dar una segunda vida a materiales que hasta hace poco se consideraban simples desechos. Una de las propuestas más sorprendentes está llegando desde Hawái, donde investigadores estudian si parte de esa contaminación marina puede transformarse en un recurso útil para construir carreteras.

La idea parece sencilla, pero plantea numerosos interrogantes. ¿Es seguro incorporar residuos plásticos al asfalto? ¿Podrían liberarse microplásticos al medio ambiente con el paso del tiempo? ¿Serían estas carreteras tan resistentes como las convencionales? Para responder a estas preguntas, un artículo publicado en SciTechDaily informa que un equipo de especialistas de la Universidad del Pacífico de Hawái ha puesto en marcha un proyecto pionero que ya está ofreciendo resultados prometedores. Más allá de la innovación tecnológica, la iniciativa representa una nueva forma de entender la economía circular: convertir un problema ambiental en una oportunidad para reducir residuos, disminuir la presión sobre los vertederos y aprovechar recursos que ya existen. Aunque todavía quedan estudios por realizar, los primeros datos han despertado el interés de expertos en sostenibilidad de todo el mundo.

La utilización de basura del mar para hacer carreteras

Hawái enfrenta desafíos únicos cuando se trata de gestionar residuos. Su condición de archipiélago encarece el transporte y limita las opciones de reciclaje disponibles. Además, las corrientes oceánicas arrastran grandes cantidades de basura marina hasta sus costas, especialmente aparejos de pesca abandonados procedentes de distintas partes del Pacífico.

Según explica la Organización Marina Internacional, gran parte de estos residuos termina acumulándose en vertederos o siendo incinerada, soluciones que generan nuevos problemas ambientales y económicos. Por ello, encontrar usos alternativos para estos materiales se ha convertido en una prioridad.

La idea de transformar plástico en carreteras

Desde hace años, muchas carreteras utilizan asfaltos modificados con polímeros para mejorar su resistencia. Estos materiales ayudan a soportar mejor las altas temperaturas, reducen el agrietamiento y aumentan la durabilidad del pavimento.

Los investigadores se plantearon una pregunta lógica: si ya se emplean polímeros en el asfalto, ¿podrían sustituirse parcialmente por plásticos reciclados procedentes de residuos marinos y domésticos?

Para comprobarlo, utilizaron redes de pesca recuperadas del océano y plásticos reciclados procedentes de sistemas de recogida locales. Posteriormente, estos materiales fueron procesados para adaptarlos a las mezclas empleadas en la construcción de carreteras.

Las pruebas en condiciones reales de aprovechar la basura del mar

Uno de los aspectos más interesantes del proyecto es que no se limitó al laboratorio. Las mezclas experimentales fueron utilizadas en varios tramos de una calle residencial de Oahu, una de las principales islas hawaianas.

Durante casi un año, estos pavimentos estuvieron sometidos al tráfico habitual y a las condiciones climáticas propias de la región. Después, los investigadores recogieron muestras de polvo de la carretera para analizar si se estaban liberando microplásticos o compuestos potencialmente problemáticos.

Para ello emplearon técnicas avanzadas de análisis químicos capaces de identificar con precisión el origen de los distintos polímeros presentes en las muestras.

Resultados que invitan al optimismo

Los primeros datos fueron más positivos de lo esperado. Los investigadores observaron que las carreteras fabricadas con polietileno reciclado no liberaban cantidades superiores de polímeros respecto al asfalto convencional modificado con materiales sintéticos.

De hecho, una de las conclusiones más llamativas fue que el desgaste habitual de los neumáticos generaba señales químicas mucho más evidentes que las asociadas al plástico incorporado en el pavimento.

La explicación parece estar en que los residuos plásticos de la basura del mar se funden completamente con el ligante asfáltico durante el proceso de fabricación. Como consecuencia, los fragmentos que se desprenden con el uso no son partículas de plástico puro, sino mezclas complejas de áridos, asfalto y polímeros integrados.

Más allá de la carretera

El proyecto también plantea una reflexión más amplia sobre el reciclaje. Durante años, numerosos expertos han advertido de las limitaciones de algunos sistemas tradicionales para gestionar grandes volúmenes de plástico.

Sin embargo, iniciativas como esta demuestran que ciertos residuos pueden incorporarse a infraestructuras duraderas cuando existen investigación, planificación y controles adecuados.

La propia Agencia Europea de Medio Ambiente ha señalado en diversos informes la importancia de impulsar modelos de economía circular que mantengan los materiales en uso durante el mayor tiempo posible. En una línea similar, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente insiste en la necesidad de reducir la contaminación plástica mediante soluciones innovadoras y sostenibles.

Un camino que aún debe recorrerse

A pesar de los resultados alentadores, los científicos insisten en que todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas. Será necesario seguir estudiando la durabilidad de estas carreteras durante muchos años y evaluar cómo evolucionan bajo diferentes condiciones de tráfico y climatología.