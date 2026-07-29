Las auroras boreales iluminarán los cielos de España: aquí tienes la única oportunidad de verlas.

La única oportunidad de ver las auroras boreales iluminando los cielos de España está más cerca de lo que imaginas. Vivimos unos tiempos en los que las anomalías hacen que veamos un elemento insólito en nuestro país. Por la situación de España, lejos de estos polos en los que la energía que choca contra la atmosfera nos permite ver unas luces de colores que ponen los pelos de punta. El espectáculo de la naturaleza astronómica puede llegar también a nuestro país.

La actividad solar es la que marca el lugar de impacto, más o menos intenso de estas partículas que se desprenden de unos cielos que llegan con ciertas novedades. Si hace unos meses y años, veíamos estas auroras de forma casi inesperada, ahora los expertos nos dan buenas noticias. Si las condiciones lo permiten y están en unos puntos del país en los que vamos a poder visualizar este tipo de elementos que pueden ser claves. La única oportunidad de ver las auroras boreales la tenemos cerca, es cuestión de estar preparados para ver como este fenómeno ilumine los cielos de España de una manera especial.

Iluminarán los cielos de España las auroras boreales

Las auroras boreales pueden iluminar un año más los cielos de España. Estamos viviendo una de las etapas más bonitas y esperadas de los últimos tiempos, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertir estas partes del país en algo más.

Tenemos que afrontar un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Llegan una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más y lo hacen de tal forma que tocará estar pendientes de un cielo que más de una sorpresa.

Desde este eclipse que parece que convierte nuestro país en el centro del mundo conocido, hasta otro detalle que no sólo nos invita a mirar al cielo de día, sino que también, nos hace estar muy pendientes de un importante cambio que vamos a poder ver en estos días.

La noche se convertirá en día con unas luces poco comunes que nos permitirán ver estas auroras boreales que atraen a millones de turistas al norte de Europa. Tenemos que estar pendientes de unas fechas que nos sumergirán en una de las etapas astronómicas más bonitas de los últimos tiempos.

Aquí tienes la única oportunidad de verlas

La única oportunidad de ver las auroras boreales la vamos a tener mucho más cerca de lo que nos imaginaríamos. Los expertos nos invitan a anotar estas fechas, siempre y cuando vivamos en unas partes de España que van a poder tener acceso directo a la llegada de unas auroras boreales de lo más inusuales en estas latitudes.

Deberemos estar pendientes de una actividad solar que puede ser la que nos acompañará en estas próximas jornadas. La actividad de las auroras boreales empieza siguiendo un ciclo, aunque en el caso de España se convierte en un elemento excepcional.

Tal y como explican los expertos de El Tiempo para ver auroras boreales necesitamos: «Las eyecciones de masa coronal son difíciles de pronosticar. Su velocidad, dirección en la que viaja y la orientación de su campo magnético son las que determinarán como interactuará con el campo magnético de la Tierra. Si su orientación es hacia el sur, es más fácil que pueda interactuar al campo magnético de la Tierra. Sin embargo, si su orientación es hacia el norte, sucede lo contrario. El campo magnético terrestre desvía esa energía y no sucede nada. Algunas eyecciones de masa coronal pueden tener tanto componentes magnéticos hacia el sur como al norte. Eso se traduce en actividad que va variando a medida que transcurre el tiempo, con momentos de tranquilidad y otros de mucha actividad auroral».

Siguiendo con la misma explicación: «¿Cuándo se descubre su orientación? Cuando la CME que ha emitido el Sol esté mucho más cerca de la Tierra, sus partículas interactuarán con satélites como DSCOVER y ACE, que serán capaces de analizar sus propiedades y aportar más información. Así que, aunque la posibilidad existe, solo es eso. No hay garantía alguna de que vayamos a ver auroras en la Península Ibérica. Algo que solo sucede cuando se dan las condiciones ideales en una tormenta geomagnética particularmente intensa. En este caso, puede que haya actividad de auroras pero quede confinada a la región habitual (y por tanto lejos de nuestro país) o incluso que haya una actividad reducida y pase como una jornada más sin mucho que destacar incluso en esas latitudes».

Por lo que, estos satélites y expertos son los que nos pueden decir si tendremos o no auroras boreales en España en lo que queda de año o ya en un 2027 que se presenta de gran actividad solar.