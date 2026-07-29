Transformación ganadera: Galicia lidera un proyecto europeo pionero que automatiza con IA la producción de insectos para fabricar harinas y fertilizantes

Galicia se ha convertido en uno de los grandes referentes europeos en innovación aplicada al sector primario gracias a un proyecto que combina inteligencia artificial, automatización y economía circular para transformar la producción de insectos.

La iniciativa, impulsada por la empresa biotecnológica Bioflytech, busca optimizar la cría industrial de la mosca soldado negra (Hermetia illucens) con el objetivo de fabricar harinas proteicas y biofertilizantes de forma más eficiente y sostenible.

Este modelo representa un paso adelante para la ganadería y la alimentación animal, ya que apuesta por nuevas fuentes de proteína con un menor impacto ambiental que los sistemas tradicionales. Al mismo tiempo, demuestra cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta clave para aumentar la productividad sin renunciar a la sostenibilidad.

Un proyecto europeo que impulsa la ganadería del futuro desde Galicia

El proyecto, denominado IAPSI, cuenta con una inversión superior a los 3,6 millones de euros y reúne a empresas, centros tecnológicos y organismos de investigación con un objetivo común: desarrollar un sistema automatizado capaz de gestionar la producción de insectos a gran escala mediante inteligencia artificial.

La iniciativa está respaldada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Europea. Su propósito es mejorar cada fase del proceso de cría para incrementar el rendimiento, reducir el consumo de recursos y disminuir la huella ambiental de la producción.

El centro de operaciones se encuentra en Palas de Rei (Lugo), donde Bioflytech dispone de unas instalaciones pioneras en España. Actualmente, la instalación tiene capacidad para producir unas 12.000 toneladas anuales de larvas, aunque la empresa ya contempla futuras ampliaciones con el objetivo de alcanzar las 100.000 toneladas en las próximas fases de desarrollo.

Así ayuda la inteligencia artificial a optimizar la cría de insectos

La automatización es uno de los pilares del proyecto. El centro tecnológico ITG ha desarrollado un sistema basado en visión artificial y procesamiento de imágenes que supervisa de forma continua el estado de las granjas de insectos.

Gracias a algoritmos de inteligencia artificial, es posible controlar automáticamente parámetros esenciales como la alimentación de las larvas, la humedad, la temperatura, el riego o las condiciones ambientales. Esto permite detectar incidencias antes de que afecten a la producción y mantener unas condiciones óptimas durante todo el ciclo de crecimiento.

Además, el proyecto incorpora tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y herramientas de computación cuántica para mejorar la eficiencia energética y realizar predicciones que ayuden a reducir el consumo de agua y las emisiones de carbono.

Según explica el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), estas soluciones permiten optimizar los procesos industriales y avanzar hacia una producción mucho más eficiente. Por su parte, la Universidad de La Coruña (UDC) participa en la validación científica y en la evaluación ambiental del proyecto para garantizar que el sistema cumple los criterios de sostenibilidad establecidos.

Harinas proteicas y fertilizantes naturales con numerosas aplicaciones

La cría industrial de la mosca soldado negra permite obtener varios productos de alto valor añadido destinados a diferentes sectores. Estos son algunos de ellos:

Harinas proteicas para alimentación animal, especialmente acuicultura y mascotas.

Grasas destinadas a la alimentación porcina y a industrias como la farmacéutica y la cosmética.

Biofertilizantes naturales obtenidos durante el proceso de biodigestión.

Materias primas sostenibles que favorecen modelos de economía circular.

Este modelo sitúa a Galicia en una posición estratégica dentro de un mercado con un enorme potencial de crecimiento. La compañía ya dispone de maquinaria desarrollada por su propio equipo para fabricar harinas con diferentes concentraciones de proteína y grasa, adaptándose así a las necesidades específicas de cada cliente.