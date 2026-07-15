Una plaga de gusanos en Asturias obliga a algunos vecinos a abandonar sus casas: los expertos afirman que no es peligrosa para la salud

Sabemos que las plagas pueden ser un problema para la agricultura, pero unos gusanos están poniendo en jaque a todos los vecinos, y todo por culpa de la expansión de sus larvas.

El fenómeno está ocurriendo en varios pueblos de Asturias, especialmente en Tineo aunque también ha llegado a Valdés. Lo peor es que los gusanos están apareciendo en puntos especialmente sensibles como caminos, explotaciones y hasta casas.

Esta plaga va más allá de lo desagradable de la imagen, ya que algunas personas han tenido que abandonar temporalmente sus casas. La buena noticia es que los gusanos no representan una amenaza para la salud humana.

La plaga de gusanos que ha obligado a los vecinos de Asturias a abandonar sus casas

Los gusanos son muy útiles pero no son lo más agradable del mundo. De hecho, en algunos pueblos de Asturias se han convertido en una auténtica plaga.

El problema comenzó a hacerse visible en Folgueras de Cornás, en el concejo de Tineo, donde los vecinos denunciaron la presencia masiva de larvas en varias calles, fincas y viviendas.

Por desgracia, el problema parece que se ha extendido y ya se están avistando varios ejemplares en Ayones, dentro del concejo de Valdés.

La buena noticia es que, según La Voz de Asturias, la plaga registrada en Tineo es un fenómeno habitual, que no pone en riesgo la salud. Parece que está motivada por la presencia de larvas ya conocida en el noroeste peninsular, aunque este año ha aparecido antes de lo esperado.

Es decir, estas proliferaciones no son nuevas, pero suelen darse más hacia finales del verano. Ahora han coincidido con altas temperaturas y varias jornadas de calor intenso, un contexto que puede favorecer que el fenómeno se adelante.

Pero que no sea un riesgo sanitario no significa que no sea una plaga muy molesta. Para eliminar a las larvas es necesario aumentar la limpieza y los gastos.

La plaga de gusanos de Asturias no es peligrosa para la salud

La principal aclaración es que no se trata de una emergencia sanitaria. Las larvas resultan molestas, generan rechazo y pueden aparecer en grandes cantidades, pero no son un riesgo para las personas.

Aun así, en viviendas, calles o edificaciones se recomiendan tratamientos con biocidas autorizados cuando los insectos entran en el interior. En parcelas agrícolas, la respuesta pasa por productos fitosanitarios permitidos y adaptados al cultivo afectado.

Por ello no debemos restar importancia al malestar de los vecinos, ya que es un problema muy desagradable, pero la buena noticia es que no existe riesgo para la salud.

Para saber cómo evolucionará la plaga de larvas lo que habrá que hacer es mirar al cielo. Si las lluvias aumentan, lo más probable es que las larvas remitan de forma progresiva.

Qué riesgo tiene para la agricultura y la ganadería de Asturias la plaga de larvas de gusano

Aunque los vecinos estén molestos, donde más preocupa la plaga es en el campo. Por ejemplo, en Valdés una explotación ganadera ha detectado larvas en la zona de la lechería.

El miedo principal no está tanto en los animales como en la alimentación. Si las larvas alcanzan cultivos como el maíz o el raigrás, pueden complicar la situación de las ganaderías que dependen de esos recursos para alimentar a vacas y novillas.

Por ello tanto agricultores como ganaderos han pedido un esfuerzo para limpiar y vigilar las zonas afectadas, y que las larvas no se expandan a nuevas parcelas.