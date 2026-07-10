Los agricultores extremeños necesitan un respiro urgente: exigen medidas para luchas contra la plaga de la araña roja en el maíz

La organización agraria Asaja Extremadura ha alzado fervientemente la voz en un comunicado para exigir soluciones urgentes frente al desastre que asola los campos autonómicos. Se trata particularmente de la proliferación incontrolable de la plaga de la araña roja, que lamentablemente ya amenaza con arrasar miles de hectáreas durante la actual campaña estival.

Y es que en este contexto, las altísimas temperaturas de los últimos meses han favorecido la expansión acelerada de este ácaro letal. Ante esta emergencia climática y biológica, los trabajadores se encuentran completamente desarmados para defender el fruto de todo un año de duro trabajo en el campo.

Los agricultores extremeños exigen medidas urgentes para luchar contra la plaga de la araña roja en el maíz

Como bien se puede leer en el comunicado mencionado previamente, la entidad representativa del mundo rural solicitó al Ministerio de Agricultura la autorización excepcional de un componente químico indispensable. Se trata del uso de la abamectina, que es la única herramienta sanitaria capaz de frenar el avance destructivo de esta amenaza en los cultivos.

Asaja Extremadura argumenta que la situación requiere una intervención extraordinaria y sumamente veloz por parte de las administraciones públicas.

La absoluta falta de tratamientos alternativos efectivos convierte a este acaricida en un recurso de supervivencia extrema para las explotaciones cerealísticas de toda la región.

Otras delegaciones regionales de la asociación también se han sumado a este frente común de protesta e indignación manifiesta. Profesionales de territorios como Aragón, Castilla y León, Cataluña o Navarra comparten la misma problemática y exigen idénticas concesiones al gobierno central.

Entre tanto, el rechazo inicial del ministerio ha desatado un profundo malestar entre los profesionales dedicados al cultivo intensivo de este cereal. La negativa gubernamental a flexibilizar el uso de esta sustancia condena así a los dueños a presenciar de manera pasiva la ruina de sus cosechas.

Las cooperativas señalan que el bloqueo de las autoridades competentes es incomprensible

Los responsables políticos de la cartera de Agricultura esgrimen motivos puramente técnicos para denegar los permisos excepcionales de aplicación fitosanitaria. Sin embargo, las cooperativas agrarias consideran esta decisión «una muestra de total desconexión con la cruda realidad» que padecen los entornos rurales diarios.

Ante el actual muro de silencio, Asaja Nacional ha exigido una cumbre urgente con los altos cargos ministeriales.

«No entendemos que nos prohíban usar la única medicina disponible mientras nuestras explotaciones mueren enfermas», denuncian los portavoces de las diferentes organizaciones en sus comunicados conjuntos.

Las delegaciones han pedido respaldo oficial a sus respectivos gobiernos autonómicos para aumentar de forma conjunta la presión política institucional. De hecho, la Junta de Extremadura y el ejecutivo aragonés ya han presentado recursos formales contra la polémica resolución dictada desde las oficinas madrileñas.

El marco normativo europeo contempla cláusulas específicas para autorizar tratamientos prohibidos en escenarios de extrema urgencia biológica justificada. Dicho todo esto, el tejido productivo no comprende por qué España se niega a aplicar estas excepciones legales cuando la viabilidad de la siembra pende de un hilo finísimo.

Las devastadoras consecuencias económicas de la plaga de la araña roja

Los ingenieros agrónomos calculan que la propagación incontrolada de este ácaro microscópico disminuirá drásticamente los habituales márgenes de producción agraria. Las mermas alcanzan estimaciones muy alarmantes que superan con facilidad los 2.000 kilos de grano perdido por cada hectárea cultivada a pleno rendimiento.

Estas pérdidas millonarias resultan inasumibles para una actividad que, desde luego, ya arrastra severos problemas estructurales de liquidez financiera.

Y es que el aumento exponencial de los costes operativos asfixia a los propietarios de unas fincas que ahora asumen una reducción fulminante de sus ingresos anuales previstos. Las plataformas sectoriales alertan sobre el inmediato efecto dominó que generará esta catástrofe en la economía de las poblaciones más pequeñas.

Porque menos volumen de cosecha implica directamente una menor contratación de peones, una caída en el transporte logístico y un golpe fatal al comercio.

En la misma línea, el impacto de esta crisis abarca transversalmente todos los eslabones que conforman la cadena alimentaria nacional, detallados a continuación:

El desabastecimiento de materias primas dispara automáticamente el precio de los piensos compuestos.

Las granjas asumen severos sobrecostes para mantener alimentados a todos sus animales.

Los ciudadanos asimilan el incremento generalizado en su cesta de la compra semanal.

El agravio comparativo frente al resto de productores de Europa

Los profesionales del campo denuncian una flagrante situación de desigualdad competitiva frente a sus vecinos de la Unión Europea.

Cabe remarcar aquí que, mientras el gobierno español veta la abamectina, otros países miembros sí conceden salvoconductos de emergencia para proteger sus sectores estratégicos con total normalidad jurídica.

Esta asimetría legislativa encarece enormemente los cereales extremeños y dificulta por completo su posterior comercialización internacional.

Se reitera en este sentido que la imposibilidad legal de frenar el ataque biológico dispara los gastos operativos internos y regala toda la ventaja financiera a las masivas importaciones de grano extranjero.

Para concluir, el enfado colectivo se agrava al recordar denegaciones muy recientes de otras sustancias esenciales de uso común como la metribucina.

Estas trabas burocráticas vacían el botiquín agrícola y dejan a los trabajadores completamente indefensos ante la letal aparición de fuertes brotes parasitarios severos.

Frente a esta situación, las organizaciones sindicales otorgan de margen hasta las próximas semanas de julio para recibir una contestación afirmativa desde la capital del país. De mantenerse inamovible la prohibición técnica, los tractores de varias provincias planean bloquear las carreteras principales para visibilizar la quiebra inminente del sector primario.