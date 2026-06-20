Los agricultores aragoneses están en jaque y ya no pueden más: la plaga que asoló 10.000 hectáreas en 2025 amenaza con expandirse de nuevo

Parecía que los conejos iban a ser los animales que más daño causasen a la agricultura española, pero la langosta se ha vuelto a convertir en un quebradero de cabeza para el campo aragonés. Y el problema vuelve a focalizarse en Los Monegros.

Esta zona de Aragón ya sufrió los efectos de la plaga de langosta en la campaña anterior, donde llegó a afectar a 10.000 hectáreas de cereal. Con ese dato es fácil entender por qué los agricultores están tan preocupados.

De hecho, el gobierno de Aragón ha declarado oficialmente a la langosta mediterránea como una plaga en 2026 y ya se preparan medidas fitosanitarias para combatirla.

La plaga de langosta que aterroriza a los agricultores aragoneses en 2026

La declaración oficial de la langosta como plaga por parte del gobierno aragonés no llega tan rápido por casualidad. La campaña pasada destrozó miles de hectáreas.

Y es que, pese a que hay varios estudios en marcha para combatir a la langosta en el campo, lo cierto es que su población no para de crecer. De momento ya han identificado varias larvas.

El primer paso ha sido declarar la plaga en Monegros sur tras detectar los primeros focos. El objetivo de la medida es agilizar los tratamientos antes de que el insecto avance en su desarrollo y sea mucho más difícil de controlar.

En estos casos es fundamental actuar antes de que esas larvas alcancen la fase adulta. Cuando eso ocurre, la langosta gana movilidad, se desplaza con mayor facilidad y puede convertirse en una amenaza seria para los cultivos.

Por ello otro elemento de control vital es la vigilancia, especialmente para localizar cuanto antes los puntos donde la plaga de langosta empiece a reproducirse.

Identifican en Monegrillo los primeros focos de plaga de langosta en Aragón

Monegrillo fue uno de los principales focos de la plaga en la campaña pasada y, por desgracia, la historia podría repetirse este año. Allí han localizado los primeros focos en varios caminos y parcelas agrícolas.

Los agricultores están alarmados porque estos primeros focos son los que pueden marcar la diferencia entre una intervención localizada y un problema mucho mayor. Si la langosta se detecta pronto, los tratamientos tienen más margen para funcionar.

Sobre el terreno están trabajando técnicos del Centro de Sanidad Vegetal, encargados de aplicar los tratamientos para evitar que las larvas completen su desarrollo. El objetivo es cortar la expansión antes de que la plaga vuelva a ser tan dañina como en 2025.

No estamos hablando de que los agricultores tengan que usar más fitosanitarios o ganar menos dinero. Si la plaga de langosta avanza, puede comprometer cultivos enteros.

La detección temprana es fundamental para frenar a la langosta en Monegrillo

El gobierno aragonés debe actuar con rapidez porque la reaparición de la langosta en Los Monegros puede ser el primer paso de una plaga de gran alcance.

Lo primero es vigilar las parcelas, los caminos y los márgenes para que no haya nuevos indicios de larvas. Cuanto antes se detecten. más fácil será controlar los daños.

De hecho, para los agricultores esa debe ser la enseñanza de 2025, ya que la detección tardía provocó que la plaga ganase terreno y los tratamientos perdieran eficacia.