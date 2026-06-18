Nadie en la historia de la maquinaria agrícola había visto algo así: una marca presenta la cosechadora más grande del mundo

AgroActiva, una de las exposiciones agropecuarias más importantes de Latinoamérica, tuvo lugar entre el 3 y el 6 de junio en Armnstrong, una localidad del Departamento Belgrano, sudoeste de la provincia de Santa Fe, Argentina. Durante varios días, empresas y emprendedores viajaron hasta la provincia de Santa Fe para dar a conocer las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, tecnología, ganadería, servicios y producción sostenible. La feria reunió demostraciones dinámicas, exposiciones al aire libre, formaciones, rondas de negocios y espacios dedicados a la innovación..

Uno de los productos estrella fue la nueva CR11, fabricada por New Holland en Bélgica. Según la compañía, se trata de «la cosechadora de doble rotor más grande desarrollada por la marca en el mundo, diseñada para ofrecer máxima productividad, automatización inteligente y eficiencia operativa en grandes superficies agrícolas». Entre sus principales características, cuenta con un motor FPT Cursor 16 de 775 CV, una tolva de granos con capacidad para 20.000 litros y una velocidad de descarga de 210 litros por segundo.

La cosechadora más grande del mundo

«New Holland ha diseñado la nueva CR anticipándose a la forma en que seguirá evolucionando la recolección y en respuesta a los comentarios de los clientes que buscan mayor capacidad, mayor rendimiento y máxima calidad del grano. Conscientes de que los cultivos de mayor rendimiento y las condiciones meteorológicas imprevisibles pueden afectar tanto a la cosecha de una campaña como a la de la siguiente, los ingenieros de New Holland se propusieron diseñar una máquina que pudiera desempeñar plenamente su papel a la hora de ofrecer la máxima productividad y limpiar los campos con rapidez para garantizar la mejor calidad y que el establecimiento de los cultivos del año siguiente pudiera realizarse a tiempo y en buenas condiciones», detalla Agriculture.

La CR11 desembarca en el mercado con avances significativos en capacidad de procesamiento, reducción de pérdidas y automatización en tiempo real. Equipada con un motor FPT Cursor 16 de 775 CV, dispone de una tolva de grano con capacidad para 20.000 litros y una velocidad de descarga de 210 litros por segundo.

Entre las principales novedades del modelo se encuentra IntelliSense, un sistema de automatización basado en inteligencia artificial que ajusta de forma automática los parámetros operativos de la máquina para maximizar el rendimiento, disminuir pérdidas y preservar la calidad del grano. Mediante sensores y cámaras que supervisan continuamente las condiciones de trabajo, la cosechadora modifica su configuración en tiempo real de acuerdo con las exigencias del cultivo.

Asimismo, incorpora IntelliCruise, una tecnología que administra automáticamente la velocidad de avance para mantener la máxima capacidad operativa y una alimentación uniforme del material. Otra de las innovaciones destacadas de la cosechadora más grande del mundo es TwinClean, un sistema diseñado para aumentar la capacidad de limpieza y minimizar pérdidas incluso en escenarios de alta exigencia. La solución combina una doble etapa de limpieza secuencial, distribución transversal automática y un flujo de aire optimizado.

Por su parte, la tecnología de Doble Rotor permite realizar una trilla más eficiente y delicada, reduciendo el daño mecánico sobre el grano y favoreciendo una mejor calidad del producto final. Además, garantiza una distribución homogénea del material, optimizando el desempeño del sistema de limpieza e impulsando la productividad general de la cosecha.

Asimismo, la CR11 ofrece conectividad total de fábrica y compatibilidad con las plataformas digitales de la marca. Esto permite la transferencia de datos, el soporte remoto y la gestión agronómica en tiempo real a través de FieldOps. A ello se suma el monitoreo remoto permanente desde la Central de Inteligencia de New Holland, una herramienta que permite anticipar posibles inconvenientes, reducir tiempos de servicio y maximizar la disponibilidad operativa de la maquinaria.

La cabina también ha sido completamente renovada respecto a modelos anteriores. Incorpora dos pantallas táctiles IntelliView 12, múltiples cámaras integradas, comandos remotos para distintas funciones, mayor confort interior, climatización optimizada y mejoras en visibilidad e iluminación.

Lars Sorensen, responsable de cosechadoras y cabezales de New Holland Agriculture, afirmó: «La consolidación de las explotaciones agrícolas, el aumento de los rendimientos y las breves ventanas de cosecha están impulsando la necesidad de continuar la evolución de la capacidad y la protección del grano de las cosechadoras. Esta nueva cosechadora cambia las reglas de juego del mercado y está diseñada para ofrecer el siguiente nivel de productividad, capaz de competir con cualquier otra cosechadora disponible actualmente en el mercado. En la serie actual de modelos CR ya disponemos de un diseño probado en estos aspectos, coronado por un modelo, la CR10.90, que ofrece la prueba definitiva de ofrecer la mayor productividad del mundo. Ahora hemos dado un paso más en tecnología y automatización, y tenemos un gran resultado de las primeras pruebas con agricultores».

Con la llegada de la nueva CR11, la cosechadora más grande del mundo, New Holland completa su línea de cosechadoras CR en el mercado argentino, ampliando la oferta de equipos de Doble Rotor.