Investigadores del CSIC avisan: confirmado que los envases plásticos transmiten químicos al pescado que tenemos en el frigorífico

Los envases plásticos que se usan habitualmente para guardar pescado en casa transfieren aditivos químicos al alimento, incluso a temperaturas de refrigeración y congelación. Así lo confirma un estudio del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC), en colaboración con la Universidad de Florencia.

La flamante investigación, publicada en la revista científica Environment International, es la primera en evaluar esta migración química bajo condiciones reales de almacenamiento doméstico en frío, una variable que los estudios anteriores habían ignorado sistemáticamente al centrarse casi en exclusiva en el efecto del calor sobre los plásticos.

Los envases plásticos sí contaminan el pescado del frigorífico, incluso en frío

El equipo del IDAEA-CSIC analizó cuatro familias de compuestos químicos: ftalatos, ésteres organofosforados, bisfenoles y plastificantes alternativos a los ftalatos. Todas ellas son sustancias que se incorporan a los plásticos para darles flexibilidad, resistencia y estabilidad.

Los materiales evaluados incluyen bandejas de poliestireno, bandejas compostables, films transparentes y bolsas de congelación.

Los experimentos se realizaron con tres especies de amplio consumo en España: salmón, atún y merluza. Los pescados se almacenaron en refrigeración (+4 ºC durante 48 horas) y en congelación (-18 ºC durante 30 días). En todos los casos se detectó migración de compuestos desde el envase al alimento.

«Hasta ahora, la mayoría de los estudios evaluaban la presencia de estos contaminantes directamente en el alimento tras su compra», explica Maria Vittoria Barbieri, investigadora del IDAEA-CSIC y autora principal del estudio.

«Para este trabajo queríamos aproximarnos a una situación más realista e investigar qué ocurre cuando el consumidor guarda el pescado en casa durante varios días o semanas», suma Vittoria Barbieri al respecto.

El bisfenol A, el protagonista más peligroso de los envases plásticos

De los 49 contaminantes analizados, los resultados muestran tasas de migración de hasta el 100% para determinados bisfenoles. El di(2-etilhexil) adipato (DEHA), un plastificante alternativo, superó el 95% de transferencia en el salmón.

El tiempo de contacto con el envase se identificó como el factor que más contribuye a esta migración. Cuanto más tiempo permanece el pescado en el envase, mayor es la cantidad de aditivos que absorbe.

El comportamiento de los compuestos varió según la especie. Los más lipofílicos (solubles en grasa) migraron con más facilidad hacia pescados grasos como el salmón, mientras que algunos bisfenoles mostraron mayor transferencia en la merluza, que tiene un contenido en agua más elevado.

El dato más preocupante es que en prácticamente la mitad de los escenarios analizados se superó el umbral de riesgo establecido por las autoridades. Esa superación se debió, en casi el 100% de los casos, al bisfenol A.

El escenario de mayor riesgo fue la merluza congelada durante 30 días en bandeja compostable. El de menor riesgo, la refrigeración en bolsas de plástico.

La EFSA ya recortó el límite seguro del bisfenol A en 20.000 veces

La alarma sobre el bisfenol A no es nueva. En 2023, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) redujo su ingesta diaria tolerable de 4.000 nanogramos por kilogramo de peso corporal a tan solo 0,2 nanogramos, una rebaja de 20.000 veces que refleja la acumulación de evidencias sobre sus efectos como disruptor endocrino y su potencial carcinogénico.

El estudio incluyó una estimación de exposición para tres grupos de población: adultos (70 kg de peso medio), niños de uno a tres años (12 kg) y bebés de seis a doce meses (5 kg).

Para ello, las investigadoras combinaron los datos de concentración en el pescado con los datos oficiales de consumo de pescado fresco en España.

«Considerando únicamente la exposición por ingesta de pescado, ya se supera el valor recomendado para el bisfenol A, pero hay que tener en cuenta que los niveles son aún mayores si consideramos también el resto de alimentos, así como la exposición por inhalación y por contacto dérmico», advierte Ethel Eljarrat, directora del IDAEA-CSIC y coautora del trabajo.

La UE ya regula los bisfenoles en envases, pero el plazo de adaptación se quedó corto

La Unión Europea aprobó en 2024 una regulación para restringir de forma progresiva el uso de bisfenoles en materiales en contacto con alimentos. La norma entró en vigor en enero de 2025 y concede un período de transición de 36 meses para su aplicación definitiva, lo que sitúa el cambio efectivo en el mercado en 2028.

Las autoras del estudio subrayan la necesidad de que las evaluaciones de seguridad alimentaria incorporen las condiciones reales de almacenamiento doméstico, en lugar de limitarse a analizar el producto recién comprado.

Insisten, además, en la urgencia de generar datos toxicológicos sobre los nuevos aditivos que se introducen como sustitutos de los prohibidos. El DEHA, con tasas de migración superiores al 95%, ya figura entre los compuestos a vigilar.