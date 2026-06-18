Mejor que Juego de Tronos: la película de fantasía basada en la obra maestra de George R. R. Martin que mezcla magia, acción y giros imprevisibles

Cuando los amantes de la fantasía pronuncian el nombre de George R.R. Martin, automáticamente su imaginario se transporta al mundo de Poniente. Es normal, Juego de Tronos es una de las últimas series relevantes en la pequeña pantalla y su universo ha derivado en precuelas como La casa del dragón o la reciente y valorada El caballero de los siete reinos. El mundo de los Lannister, Stark y compañía parece inagotable, pero la obra del escritor norteamericano abarca un espectro mayor que su reconocido mundo medieval fantástico. Una de sus últimas adaptaciones está en Prime Video y no deja indiferente a nadie. Nos referimos, cómo no a Tierras perdidas (2025), la versión cinematográfica que, sin demasiadas pretensiones se ha convertido en una de las aventuras sobrenaturales más vistas del streaming.

La idea primigenia de esta cinta dirigida por Paul W. S. Anderson, responsable de la saga Resident Evil, parte del relato corto homónimo publicado por Martin en 1982. Escrito prácticamente una década antes que su dinastía de dragones, dinastías familiares y ejércitos de zombis, el argumento de Tierras perdidas nos sitúa en un páramo postapocalíptico donde la magia y las transformaciones en criaturas temibles representan el núcleo duro de una trama que rehuye de la intriga original que suscitan las páginas originales de la historia, para apostar de lleno por un acción desenfrenada y caótica al más puro estilo de Mad Max.

¿De qué trata ‘Tierras perdidas’?

El argumento de Tierras perdidas nos pone en la piel de Gray Alys, una hechicera que es contratada por una reina que quiere conseguir el poder de la transmutación. Para sobrevivir al peligroso viaje, dicha bruja contrata los servicios de Boyce, un vagabundo que conoce la mayoría de peligros locales.

Juntos se adentran en un desierto hostil, donde ni la física ni la lógica responden con normalidad y donde deberán sortear a facciones salvajes y demonios con una desmedida sed de sangre. El destino de todo un reino depende de que consigan encontrar ese poder oculto en los confines del mundo.

El reparto es su principal reclamo

Aparte del reclamo de ser un material escrito por Martin, el principal atractivo del filme reside en sus dos protagonistas. Por un lado, la otrora estrella de acción Milla Jovovich. Por otro, el exactor de Marvel, Dave Bautista. Ambos son unos convincentes Alys y Boyce en un épico recorrido que durante hora y media de adrenalínico metraje, casi no nos deja ni respirar.

En el resto del elenco encontramos a Arly Jover, Amara okereke, Fraser James, Simon Lööf, Deirde Mullins, Sebastian Stankiewicz y Tue Lunding.

¿Qué opina George R.R. Martin de la adaptación?

La película de Tierras perdidas se toma grandes licencias respecto al escrito de George R.R. Martin. No obstante, el autor defiende todos y cada uno de los cambios y, tras ver el montaje definitivo, el escritor alabó cómo la cinta captura la esencia de su creación.

En definitiva, el trabajo de W. S. Anderson encandilará a cualquier amante del cine fantástico que no quiera demasiadas complicaciones ni entramados excesivamente complejos.