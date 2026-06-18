EEUU levanta por completo el bloqueo al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos ha levantado el bloqueo naval a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán; así lo ha confirmado este jueves el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), que ha confirmado oficialmente el fin del bloqueo impuesto a los puertos y aguas costeras iraníes, en cumplimiento de las directrices del presidente Donald Trump tras la firma de un memorando de entendimiento (MOU) entre Washington y Teherán.

«Las fuerzas estadounidenses han levantado el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y áreas costeras de Irán», ha señalado Centcom en un comunicado. Las fuerzas navales ya no obstaculizarán el tránsito de buques hacia o desde territorio iraní, y se han detenido todos los esfuerzos para hacer cumplir el bloqueo militar. No obstante, los barcos estadounidenses permanecerán en la zona para verificar el cumplimiento de todos los aspectos del acuerdo.

El acuerdo preliminar

El memorando de entendimiento, firmado por Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian, establece una tregua de 60 días para negociar un pacto final que aborde el programa nuclear iraní. Entre sus puntos principales destacan:

La reapertura sin peajes del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo a nivel mundial.

El levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

La creación de un fondo de reconstrucción dotado con 300.000 millones de dólares.

Devolución de los fondos iraníes congelados

Medidas relacionadas con el alivio de sanciones y el control del enriquecimiento de uranio por parte de Irán.

Este acuerdo pone fin a casi cuatro meses de tensiones y bloqueos que han afectado significativamente el flujo de petróleo mundial y generaron volatilidad en los mercados energéticos globales. Tras la firma, se ha reportado un aumento notable en el tránsito de buques y volúmenes de exportación de crudo iraní.

El anuncio se produce en un contexto de diplomacia activa, con mediación de países como Pakistán, y ha sido presentado por la administración Trump como un logro de «paz a través de la fuerza».

Sin embargo, críticos han señalado posibles concesiones excesivas y dudas sobre el cumplimiento a largo plazo por parte de Irán, especialmente en materia nuclear.