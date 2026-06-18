El test más personal a Marcos Llorente: «Si no fuese futbolista sería bombero»

Marcos Llorente se ha convertido en uno de los futbolistas más singulares del panorama español. Más allá del terreno de juego, el jugador de la selección española destaca por unos hábitos que no dejan indiferente a nadie. Durante la concentración de España en Chattanooga, el internacional atendió a OKDIARIO para hablar del Mundial, pero también para someterse a un test más personal. Amaneceres, salud, familia, críticas y algunas confesiones que muestran cómo es realmente uno de los líderes de la selección.

Pregunta: ¿Una comida?

Respuesta: Bogavante.

P: ¿Una canción?

R: All My Life.

P: ¿Una película?

R: Terminator.

P: ¿Un restaurante?

R: Etxebarri

P: ¿España es…?

R: Maravillosa.

P: ¿De la Fuente es…?

R: Una grandísima persona.

P: ¿El Atlético de Madrid es…?

R: Una pasión.

P: ¿Un compañero para tomar el sol?

R: Pubill.

P: ¿Quién sigue más sus hábitos?

R: Giuliano Simeone.

P: ¿Sus hábitos son?

R: Estar el máximo tiempo posible en el exterior, comer comida real y vivir en las horas de sol.

P: Si no fuese futbolista, ¿sería?

R: Bombero.

P: ¿Ganar el Mundial sería?

R: La hostia.