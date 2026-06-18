PP, Vox y Junts aprueban la moción contra el Gobierno y Coalición Canaria se abstiene junto al PNV

Coalición Canaria se abstuvo en la votación de la moción impulsada por el PP sobre la situación política de la legislatura. La iniciativa salió adelante en el Congreso de los Diputados gracias a la suma de los votos de PP, Vox y Junts, que alcanzaron 177 apoyos frente a los 164 votos en contra de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG.

La abstención de Coalición Canaria, junto a la del PNV, resultó especialmente significativa porque evidencia una vez más la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo y la creciente incomodidad de algunos de sus socios habituales ante la deriva política de los últimos meses.

La moción del Partido Popular se debatió en un contexto de máxima tensión política y tenía como objetivo denunciar la situación de debilidad del Gobierno. Aunque la iniciativa no incluía finalmente una petición expresa para convocar elecciones anticipadas, el debate estuvo marcado precisamente por la polémica generada tras la decisión de la Mesa del Congreso de impedir que se votaran varias enmiendas de PP y Junts que instaban a Pedro Sánchez a adelantar los comicios.

El resultado final dejó una fotografía parlamentaria especialmente incómoda para el Ejecutivo. Por primera vez en esta fase de la legislatura, PP, Vox y Junts lograron articular una mayoría absoluta de 177 diputados para sacar adelante una iniciativa contra el Gobierno. Mientras tanto, el bloque que sostiene habitualmente a Sánchez no fue capaz de impedir la aprobación de la moción.

En ese escenario, la posición de Coalición Canaria adquirió una relevancia política añadida. La formación canaria optó por no alinearse con ninguno de los dos bloques y rechazó respaldar al Gobierno en una votación simbólicamente importante. Su abstención se interpretó en los pasillos del Congreso como una nueva señal de advertencia al Ejecutivo, con el que mantiene discrepancias en distintos asuntos relacionados con la agenda canaria y el cumplimiento de compromisos adquiridos durante la legislatura. Pero tampoco castigó a Pedro Sánchez.

Junto a Coalición Canaria también se abstuvo el PNV, mientras que Junts volvió a coincidir con PP y Vox en una votación clave para la estabilidad política del Gobierno.

Aunque la moción carece de efectos jurídicos y no obliga al presidente del Gobierno a adoptar ninguna medida, el resultado supone un revés político para Sánchez y refuerza el discurso de la oposición sobre la debilidad parlamentaria del Ejecutivo.