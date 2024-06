Puigdemont tilda de «chantaje» la oferta de Sánchez para investir a Illa y amenaza con dejar de apoyarle

El ex presidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha calificado de «escándalo en todos los sentidos» y de «chantaje» que el Gobierno de Pedro Sánchez ofrezca una «financiación singular» para Cataluña a cambio de apoyar al candidato del PSC, Salvador Illa, para ser investido presidente del Govern de Cataluña. Puigdemont amenaza al Ejecutivo de Sánchez con dejar de apoyarle: «El presidente Sánchez debería responder a varias preguntas si pretende contar con los apoyos que le han permitido dirigir el Gobierno a pesar de su derrota en las urnas».

El candidato de Junts deja de esta manera en el aire su hipotético apoyo a los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno tendría que sacar en 2025. «Los próximos Presupuestos Generales del Estado deben hablar muy claro si quieren contar con nuestro apoyo. Sobre todo debe mirarse con lupa el grado de ejecución presupuestaria. Porque normalmente lo que te dan por un lado -nuevo modelo de financiación- te lo quitan por otro -no ejecución de las inversiones presupuestadas-. Y ya avisamos de cuáles eran las condiciones», avisa Carles Puigdemont en un mensaje colgado en las redes sociales.

La notícia que el PSOE ofereix un finançament singlar si es dóna suport a un govern presidit pel seu candidat a Catalunya és un escàndol en tots els sentits, i caldria que el president Sánchez respongués a diverses preguntes si pretén comptar amb els suports que l’han permès… pic.twitter.com/rSB8H3XvV4 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 17, 2024

«¿Cree que la financiación que los catalanes merecemos depende de si el candidato de su partido es investido presidente? ¿Toda la injusticia que sufrimos, todo el dinero que se va, toda la falta de ejecución presupuestaria que tenemos hasta ahora se debe a que su partido no preside la Generalitat? ¿Cómo explica, si no, el bajísimo nivel de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado en Cataluña? ¿No cree que con su chantaje está dando argumentos a los españoles que piensan que los catalanes reclamamos un trato que no nos merecemos?», se pregunta el ex presidente fugado de la Generalitat.

«Lo quiere al precio que sea»

Pero el dirigente separatista no se queda ahí, puesto que sostiene que Sánchez busca «hacerse con el Gobierno en Cataluña al precio que sea». «Es decir, que sólo se nos concederá lo que reclamamos no porque sea justo —de lo contrario, se nos habría atendido mucho antes— sino porque el partido que ahora mismo gobierna España necesita hacerse con el gobierno en Cataluña al precio que sea», señala.

Carles Puigdemont defiende que Cataluña necesita una «financiación singular» porque «lo ha reclamado el pueblo de Cataluña a través de su Parlament y lo ha ratificado en diferentes elecciones». «El dinero que Cataluña necesita es el dinero que se va y no vuelve; el dinero que permite al Gobierno español invertir en Madrid por encima de lo presupuestado. El dinero que genera la riqueza económica de Cataluña y los impuestos que pagan trabajadores y empresarios de Cataluña», recalca Puigdemont en alusión al Gobierno de Sánchez.

«Es inmoral»

Por último, el candidato de Junts a la Presidencia de la Generalitat considera «inmoral» que el PSOE juegue «con el bienestar y el futuro de los catalanes como moneda de cambio de beneficios para el partido». Además, Puigdemont acusa a Sánchez de querer «gobernarlo todo», en referencia al Ayuntamiento de Barcelona y del Govern de Cataluña.

«Quienes pensamos en todos los catalanes hace años que denunciamos la injusticia; quienes piensan en el partido sólo se acuerdan de las injusticias cuando los afectados son ellos, sea porque la víctima de la persecución judicial es de la familia, sea porque su partido quiere gobernarlo todo: en Barcelona pactando con el PP y en Cataluña ofreciendo acabar con una injusticia sólo si se hace presidente al candidato de su partido», zanja Puigdemont.

Repetición electoral

Carles Puigdemont ha publicado este mensaje en plenas negociaciones en Cataluña tras las elecciones autonómicas del pasado 12 de mayo. El presidente del Parlament, Josep Rull, tiene previsto convocar un pleno de investidura para la semana que viene, tras finalizar la ronda de contactos prevista para este martes y miércoles. Los candidatos a la investidura podrían ser Salvador Illa, ganador de las elecciones, o Carles Puigdemont, el líder de Junts que quedó en segundo lugar y que tendría que recabar el apoyo del resto de partidos separatistas.

En caso de que ningún candidato obtuviera los apoyos suficientes para ser investido, se activaría el reloj electoral. El Pleno estaría previsto para el próximo 25 de junio, por lo que tendría que haber algún acuerdo antes del 25 de agosto. Pasada esa fecha, se celebrarían nuevas elecciones autonómicas en Cataluña en el próximo mes de octubre.