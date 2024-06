Salvador Illa quiere ser president de la Generalitat a cualquier precio, igual que hizo su jefe Pedro Sánchez. El líder del PSC quiere que su investidura salga adelante y para eso necesita los votos de los partidos separatistas. ERC y Junts exigen un cupo similar al vasco o al navarro y los socialistas se vuelven a plegar a ellos y les ofrecen una «financiación singular».

El primer secretario del PSC ha convertido la exigencia de los independentistas en su primera medida urgente si logra ser investido president. Illa dice que el PSOE quiere «dar una respuesta a la singularidad de Cataluña» en materia de financiación y ha prometido ponerse a «trabajar de forma inmediata para conseguir su mejora». Una urgencia que no mencionó cuando estábamos de campaña.

«¿No deseamos todos que Cataluña disponga de mejor financiación y de más recursos? Yo me quiero poner a trabajar de forma inmediata para conseguir estos objetivos», ha afirmado Illa en la 15 Asamblea de la Federación del PSC de Gavá (Barcelona). Así hace suya la exigencia de ERC y Junts y les promete que el Gobierno de Pedro Sánchez «ayudará» para lograrlo porque «tiene voluntad de escuchar».

Salvador Illa, al más puro estilo independentista, ha defendido que Cataluña no puede ser la tercera comunidad autónoma en aportar recursos y la decimocuarta en recibirlos: «Esto no es justo. No es ningún privilegio lo que pedimos. Es una cuestión de justicia». Defiende que no se trata de privilegios para Cataluña y apunta al liderazgo de una nueva etapa que «se decidirá en Cataluña y desde Cataluña, sin mezclar carpetas».

Por otro lado, el líder socialista catalán ha reafirmado su interés en formar un Gobierno con los mismos socios que sostienen a Pedro Sánchez. Illa ha asegurado que mantendrá sus compromisos «de no explorar ninguna vía alternativa» que no sea una mayoría progresista para configurar un Gobierno en Cataluña, tras las elecciones del 12 de mayo.

«La única opción que exploraremos es la de un Govern progresista, la mayoría progresista, a la que los catalanes dieron apoyo el pasado 12 de mayo», ha aseverado.

El PP se rebela

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha defendido este sábado en la Feria del Libro de Madrid que su partido luchará para que el Gobierno de Pedro Sánchez no apruebe un cupo similar al del País Vasco y Navarra para Cataluña. Para ello ha asegurado que contará con algunos barones socialistas para conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica «ecuánime» y que no prime a los catalanes sobre otros territorios.

Sémper se alinea así con la postura del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que fue uno de los primeros en clamar en contra de esta nueva cesión al separatismo. El socialista estalló asegurando que «sólo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos y que la llamemos singularidad». «La gran diferencia y al final lo que hay no es una singularidad, es una ofensa», subrayó.

El dirigente popular ha defendido que Pedro Sánchez está «dispuesto a todo lo que demandan los independentistas con tal de mantenerse en el Gobierno» y todo apunta a que no propondrá una financiación autonómica con «ecuanimidad». «Pero eso no quiere decir que no la vayamos a conseguir», ha apuntado.