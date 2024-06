La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha vuelto a plegar al independentismo y les ha ofrecido un modelo de «financiación singular» para Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. El PP se ha rebelado contra esta nueva cesión y ha tendido la mano a los barones socialistas para lograr «una financiación ecuánime» en toda España.

El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ha defendido este sábado en la Feria del Libro de Madrid que su partido luchará para que el Gobierno de Pedro Sánchez no apruebe un cupo similar al del País Vasco y Navarra para Cataluña. Para ello ha asegurado que contará con algunos barones socialistas para conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica «ecuánime» y que no prime a los catalanes sobre otros territorios.

Sémper se alinea así con la postura del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que fue uno de los primeros en clamar en contra de esta nueva cesión al separatismo. El socialista estalló asegurando que «sólo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos y que la llamemos singularidad». «La gran diferencia y al final lo que hay no es una singularidad, es una ofensa», subrayó.

El dirigente popular ha defendido que Pedro Sánchez está «dispuesto a todo lo que demandan los independentistas con tal de mantenerse en el Gobierno» y todo apunta a que no propondrá una financiación autonómica con «ecuanimidad». «Pero eso no quiere decir que no la vayamos a conseguir», ha apuntado.

Sémper ha dado la razón a Page asegurando que es «normal» y «perfectamente comprensible que haya dirigentes socialistas en comunidades autónomas gobernadas o no por el PSOE se rebelen» ante «el atropello» que, a su juicio, prepara el Ejecutivo en esta materia. Por eso, se ha mostrado convencido de que los populares, «en compañía de algunos socialistas» se posicionarán en «contra de un atropello económico que perjudique al conjunto de los españoles en beneficio de sólo unos pocos».

Y es que, ha recalcado, España «afortunadamente es un país plural», pero «no es más singular un ciudadano de Extremadura, un andaluz o un valenciano que un catalán, un vasco o un gallego». «Todos somos singulares. Y lo que tienen que hacer los poderes públicos es responder con ecuanimidad y si la respuesta no va destinada a ser ecuánime e igual con todos los españoles sino a favorecer a los independentistas que te garantizan tu gobierno en función de lo que les des, pues estamos haciendo un pan con unas tortas», ha zanjado.