Hoy, la provincia de Barcelona amanecerá con intervalos nubosos y chubascos en las primeras horas, aunque por la tarde podrían aparecer en puntos aislados. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será flojo, moderándose en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 9 de marzo

Barcelona: cielo nublado y probabilidad de lluvia

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, con una atmósfera cargada que anticipa la llegada de precipitaciones. A medida que el sol asoma tímidamente a las 07:13, la temperatura se sitúa en unos frescos 9 grados, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 7. A lo largo de la jornada, el viento soplará suavemente del sur a 10 km/h, pero no será suficiente para despejar las nubes que amenazan con dejar caer agua, especialmente durante la mañana y la tarde.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará un máximo de 15 grados, pero la humedad, que puede llegar a ser bastante alta, hará que el ambiente se sienta pesado. A medida que el día avanza, la probabilidad de chubascos se mantiene y es probable que la lluvia se haga presente en la tarde-noche. Con la puesta del sol a las 18:50, la jornada se cerrará con un cielo que, aunque gris, guarda la promesa de un nuevo amanecer.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y probabilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 7. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 80% antes del mediodía, mientras el viento sopla del sur a una velocidad moderada de 10 km/h.

La tarde traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, con máximas que apenas alcanzarán los 16 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 65% y las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h, generando una sensación térmica más fría. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Día variable con probabilidad de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 8 grados, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 6 grados, lo que nos recuerda que aún estamos en una época fresca. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se eleva al 75%, por lo que es recomendable llevar paraguas. El viento soplará del sur a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que añade un toque de frescura al ambiente, que se sentirá bastante húmedo con una humedad relativa del 95%.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 15 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 65%, así que no se descartan chubascos. Con la puesta del sol a las 18:50, disfrutaremos de unas 11 horas de luz, aunque el ambiente se sentirá pesado debido a la alta humedad. En resumen, será un día variable, donde la lluvia y la frescura marcarán la pauta.

Cielo variable y ambiente tranquilo en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados y aunque hay posibilidad de algunas lluvias, estas serán ligeras y no afectarán significativamente el día.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar de actividades al aire libre, ideal para pasear por los parques o simplemente relajarse en una terraza. Aprovechar el día para salir y disfrutar de la ciudad puede ser una excelente opción.