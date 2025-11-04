El nuevo proyecto residencial que eleva el lujo sostenible en Bellaterra (Barcelona)

El mercado inmobiliario de alto nivel en el Vallès Occidental continúa ganando protagonismo con proyectos que apuestan por la sostenibilidad sin renunciar al diseño ni al confort. En este contexto, Nuvo Barcelona, promotora especializada en desarrollos residenciales boutique, presenta Can Llobet, una promoción que redefine el concepto de lujo contemporáneo en Bellaterra, una de las zonas más cotizadas de Cataluña.

Exclusividad, eficiencia y diseño mediterráneo en el corazón del Vallès Occidental

Con solo nueve chalets semi-adosados, esta exclusiva urbanización combina arquitectura mediterránea moderna, eficiencia energética y un entorno natural privilegiado. A cinco minutos de Sant Cugat del Vallès y con excelente conexión con Barcelona, Can Llobet se posiciona como una de las promociones más atractivas para quienes buscan vivir rodeados de naturaleza, sin alejarse demasiado de la ciudad.

Bellaterra: naturaleza, tranquilidad y conexión con Barcelona

Vivir en Bellaterra es apostar por un estilo de vida tranquilo, rodeado de zonas verdes, pero con todos los servicios de una gran ciudad al alcance. La nueva promoción se ubica en una calle residencial con baja densidad de tráfico y una atmósfera serena, donde los vecinos disfrutan de la proximidad a parques y senderos naturales. A pocos minutos se encuentran la estación de tren (FGC), supermercados, farmacias, colegios y la Universitat Autònoma de Barcelona.

Además, su excelente conexión con la autopista permite llegar al centro de Barcelona en menos de 20 minutos. No es casualidad que, en los últimos años, esta zona se haya consolidado como una de las más demandadas del área metropolitana.

Arquitectura contemporánea con alma mediterránea

Las viviendas de Can Llobet destacan por su equilibrio entre diseño y funcionalidad. Con 350 m² construidos sobre parcelas de más de 1.000 m², los chalets se distribuyen en cuatro plantas —incluido un garaje subterráneo privado— que ofrecen amplitud, privacidad y confort. Cada casa cuenta con cuatro dormitorios, dos de ellos con baño en suite y vestidor, además de cuatro baños completos.

El interiorismo apuesta por los espacios abiertos y luminosos, donde los grandes ventanales panorámicos permiten disfrutar de una luz natural excepcional. Los materiales nobles, los acabados de alta gama y los tonos neutros crean una sensación de armonía.

Eficiencia energética y confort de última generación

En un momento en que la sostenibilidad se ha convertido en un factor decisivo de compra, Can Llobet incorpora sistemas de aerotermia y suelo radiante que garantizan el máximo confort con un consumo energético mínimo. Las viviendas cuentan con calificación energética A, lo que supone una reducción significativa en las emisiones y los costes de mantenimiento a largo plazo.

Este enfoque tecnológico y responsable no solo mejora la calidad de vida de los residentes, sino que también incrementa el valor patrimonial del inmueble. A ello se suma la presencia de piscinas privadas, zonas verdes comunitarias y un entorno que promueve un estilo de vida saludable y sostenible, adaptado a las necesidades del comprador actual.

Desde 1,49 millones de euros: lujo inmediato y personalizable

Los chalets de Can Llobet están disponibles desde 1,49 millones de euros, con entrega de llaves inmediata. La venta se gestiona directamente desde una caseta a pie de obra, donde los futuros propietarios pueden conocer los acabados, las vistas y la distribución de cada vivienda antes de decidirse. Este tipo de promociones exclusivas, de obra nueva con disponibilidad inmediata, son cada vez más escasas en el mercado del Vallès Occidental.