JXCat rechaza negociar los Presupuestos catalanes y empuja a Aragonés a un adelanto electoral

Cataluña se acerca a un nuevo adelanto electoral. Y es que tras la ruptura de la coalición que hasta ahora dirigía el Govern, por la salida de Junts per Catalunya, el president Pere Aragonés no tiene apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos del año que viene. La ley más importante para cualquier gobierno. Esquerra Republicana confiaba en que sus ex socios facilitasen la convalidación del decreto, al negarse a negociar y pactar con el PSC de Salvador Illa, que está dispuesto a votar a favor, pero los de Laura Borràs han cerrado la puerta a ello mientras Aragonés no se someta a la moción de confianza que sigue rechazando. Eso es lo que motivó la mayor crisis institucional de la coalición y lo que acabó con la decisión de romper por parte de JXCat.

Fuentes cercanas al jefe del ejecutivo regional, consultadas por este periódico, señalan que «lo más seguro es que acabemos prorrogando las cuentas». Una medida, admiten, «que nos permitirá salir del paso este año». Pero que «no nos da mucho más margen». Un escenario que ya contempla el ganador de las últimas elecciones, Illa, que tal como revela este martes este periódico ya ha ordenado activar la maquinaria electoral. Con únicamente treinta y tres de los ciento treinta y cinco escaños del Parlament, el nuevo mapa político, deja a Aragonés más solo que nunca. El nombramiento de los nuevos consellers, además, no ha ayudado a destensar la situación. Más bien a empeorarla. Pues los ‘Comuns’, que pretendían entrar a formar parte del gabinete, están especialmente molestos por la elección de la ex líder de Podemos Gemma Ubasart como nueva responsable de Justicia.

Los ‘Comuns’ se habían postulado, junto al PSC, como los principales salvavidas de Aragonés en esta nueva etapa sin Junts. Pero tras la remodelación del Govern ya se han descartado por completo como nuevos aliados. Los socialistas, que siguen tendiendo la mano al presidente catalán, están siendo vetados por el líder de su organización Oriol Junqueras. ERC quiere romper todos los vínculos con el PSOE y con el PSC tras cuatro años de acuerdos en Madrid y en Cataluña. Junqueras, que tal como reveló OKDIARIO está impulsando un acercamiento al nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo, ha pedido expresamente al jefe del gobierno autonómico que prorrogue las cuentas antes que apoyarlas con los diputados de Illa. Porque los separatistas, a diferencia de otros ejercicios, no tienen intención de aprobar los de Pedro Sánchez -de quien quieren marcar distancias».