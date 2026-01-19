Cómo visitar la Sagrada Familia a mitad de precio: requisitos y fechas del superdescuento

La Sagrada Familia se ha convertido en uno de los templos más queridos y visitados del mundo. La famosa obra inacabada del arquitecto Antonio Gaudí pronto verá su final, si bien en el encanto que tiene, para muchos turistas y barceloneses, es precisamente que no está terminada. Ahora los residentes en la ciudad podrán visitarla a mitad de precio.

Coincidiendo con el año Gaudí, pues este 2026 se celebran 100 años de su muerte, los responsables del templo de la Sagrada Familia quieren que muchas personas puedan ver esta gran obra pagando menos, con entradas accesibles. A falta de poner la última de las torres centrales de la Basílica, se trata de una ocasión especialmente significativa para la ciudad de Barcelona y para sus habitantes. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2026, las personas que acrediten ser residentes en la ciudad de Barcelona podrán obtener un descuento del 50% para cualquier tipo de entrada vigente al templo, según la disponibilidad de cada momento, en la modalidad general de los productos individuales.

Cómo adquirir las entradas de la Sagrada Familia a mitad de precio

Las entradas no se adquirirán a través de la web de la Sagrada Familia, sino a través de la central general de reservas. Para comprarlas, se debe enviar un correo electrónico a [email protected] y acreditar la condición de público local adjuntando un justificante de residencia (fotocopia del DNI y/o del padrón municipal).

Los visitantes que compren este tipo de entradas deberán identificarse con el DNI o padrón municipal tanto en el proceso de compra como en el momento de acceder a la Basílica. La obtención de las entradas estará sujeta a la disponibilidad de aforo.

Algo que puede variar y por esto es mejor no dejar estas visitas al 50% para los meses de mayor volumen de turistas, si bien la ciudad de Barcelona ya tiene visitantes durante todo el año. sus responsables dejan bien claro que las entradas no se podrán adquirir en línea ni en el recinto.

A destacar que las entradas son nominales, personales e intransferibles. El descuento se aplica para la persona residente. Por tanto, entre otros requisitos, las entradas no se pueden dar o regalar.

En qué consiste este descuento para ver la Sagrada Familia

Según la web del famoso monumento, las personas que acrediten ser residentes en la ciudad de Barcelona podrán obtener un descuento del 50% para cualquier tipo de entrada vigente, según disponibilidad, en la modalidad general de los productos individuales.

Sagrada Familia.

Sagrada Familia con torres

Sagrada Familia con torres y visita guiada

Sagrada Familia con visita guiada

¿Cuántas entradas se pueden adquirir?

Se pueden adquirir entradas durante todo el año sin limitación en el número de veces. Cada reserva puede incluir hasta un máximo de nueve entradas. La persona que realice la reserva debe ser una de las personas visitantes. Si se es más de nueve personas, entonces se considera un grupo y las condiciones son distintas. En este caso hay que ir a ver qué requisitos tiene el grupo para poder visitar este templo.

Desde la web de la Sagrada Familia también destacan que todas las personas que se beneficien de esta promoción deben ser residentes de la ciudad de Barcelona y se deberá acreditar en el momento de la reserva y el día de la visita.

Una vez compradas las entradas de visita, ¿se puede cambiar la fecha?

Como norma general, no se admitirán cambios o devoluciones de entradas. Para tramitar cambios o devoluciones, se deberán solicitar siempre con un mínimo de 48 horas de antelación con respecto a la visita; en el caso de plazos inferiores a 48 horas, se deberá presentar un justificante oficial que acredite que no se ha podido llevar a cabo la visita. El cambio o devolución será siempre para entradas no utilizadas.

El cambio se deberá tramitar necesariamente en un periodo máximo de 15 días a partir de la fecha en la que estaba programada la visita al templo conforme a la entrada original.

La solicitud de cambio deberá tramitarse mediante el envío de un correo electrónico a la dirección [email protected]. En cualquier caso, la solicitud de cambio estará condicionada por la disponibilidad de entradas.

La Sagrada Familia y su importancia

La Sagrada Familia es un templo excepcional, tanto por lo que respecta a su origen y a su fundación como por lo relativo a sus propósitos. La web del templo especifica que, fruto de la obra del genial arquitecto Antoni Gaudí, fue un proyecto impulsado por y para el pueblo, y ya son cinco generaciones las que han ido viendo la evolución del templo en Barcelona. Actualmente, con más de 140 años desde la colocación de la primera piedra, la Basílica sigue en construcción.