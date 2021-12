Una familia de la escuela Turó del Drac, ubicada en Canet de Mar (Barcelona), pidió que su hijo recibiera el 50% de sus clases en castellano. El El Tribunal de Justicia de Cataluña impuso medidas cautelares que obligan al centro a que el 25% de las clases se impartan en español, como ya ratificó hace unas semanas el Tribunal Supremo. El separatismo catalán se ha movilizado en redes sociales para acosar a esta familia y señalarla con insultos. «¡Me apunto a ir a apedrear la casa de este niño! Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odian», ha señalado Jaume Fàbrega, escritor y consultor gastronómico que cuenta con un blog en el diario separatista VilaWeb.

Este mensaje fue eliminado horas después de las redes sociales. Fàbrega ya dimitió como profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona tras llamar a Ciudadanos «el cáncer de Cataluña». Pero no ha sido el único mensaje que difundió el independentismo radical para tratar de amedrentar a una familia que pide que se aplique la sentencia de impartir al menos el 25% de las clases en castellano en todos los centros de Cataluña. «Apartheid a la familia que quiere destruir nuestra escuela y nuestro modelo. No son bienvenidas dado que no aman a Cataluña. Ya pueden marcharse por donde hayan venido», ha señalado otro usuario.

Albert Donaire, uno de los rostros visibles del separatismo dentro de los Mossos, ha animado a los compañeros de clase del niño cuya familia ha pedido que reciba clases en español a dejarle «absolutamente solo en clase». «Las horas que se realizan en castellano, los demás niños deberían salir de la clase. Reaccionamos o nos matan la lengua», ha apostillado.

Aquest nen s’ha de trobar absolutament sol a classe. Les hores que es fan en castellà, els altres nens haurien de sortir de la classe.

La cuenta El Turó en catalá!, formada por varias familias de la escuela ubicada en ubicada en Canet de Mar, ha explicado el caso en las redes sociales. «Nuestra escuela ha sido denunciada por una familia de P5A ya raíz de ello el TSJC ha dictado que las horas lectivas en esta clase deben ser el 50% en castellano. Se ha interpuesto un recurso y de momento, y según las medidas cautelares dictadas de obligado cumplimiento, debe hacerse el 25%», ha señalado en un extenso hilo.

