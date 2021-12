Los socios de Pedro Sánchez han decidido asfixiar a los castellanohablantes en Cataluña. No sólo espían a los niños que lo hablan en los recreos sino que delatan a los profesores universitarios que impartan las materias en castellano. Su objetivo no es otro que su exterminio civil y para muestra, el tuit de Jaume Fàbrega, escritor y consultor gastronómico con un blog en la web independentista VilaWeb, en el que incita a «apedrear» la casa de la familia que ha pedido clases en castellano en el aula de su hijo. «¡Me apunto a ir a apedrear la casa de este niño!», ha dicho este sujeto conocido por sus insultos supremacistas.

m’ apunto a anar a apedregar la casa d’ aquest nen!. Que se’n vagin fora de Catalunya. No volem supremacistes castellans que ens odien. https://t.co/pt5w9T1Sut — Jaume Fàbrega (@JaumeFabrega) December 4, 2021

«Que se vayan fuera de Catalunya. No queremos supremacistas castellanos que nos odian», ha añadido en el mensaje de su tuit. Twitter, tan sensible a los temas del odio cuando provienen de cuentas vinculadas a Vox, en este caso ha considerado que querer apedrear la casa de un niño por hablar castellano no incumple sus reglas. La cuenta de Fàbrega sigue abierta al igual que su infame tuit.

¿Cómo es que twiter permite llamamientos a la violencia? pic.twitter.com/aSol9nLw9h — Alexander (@avecesensayo) December 5, 2021

No es la primera vez que da rienda suelta a su xenofobia más abyecta. En marzo de 2018, Fàbrega era profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero tuvo que dimitir a raíz de un comentario xenófobo contra Ciudadanos y Tabarnia que divulgó en la red social. “Tabarneses, C’s… el cáncer de Cataluña, tercera generación de migrantes que nos odian, como la tercera generación de magrebíes de Francia, adeptos de la violencia y el odio al país de acogida”, rezaba el mensaje como recuerda Crónica Global.

Lo mismo podría decirse de este tuit en apoyo a la imposición del catalán en el que se pide el apartheid a la familia del niño. «Apartheid a la familia que quiere destruir nuestra escuela y nuestro modelo. No son bienvenidas dado que no aman a Catalunya. Ya pueden marcharse por donde hayan venido», ha pedido una usuaria a través de la red.