Bombazo para los amantes del ramen en Barcelona: ya está aquí el restaurante más famoso de Japón, qué comer y precios

Japón, influenciado por el fenómeno manga, está muy presente en Barcelona. Tanto es así que hasta alberga el restaurante más famoso de Japón, y así lo afirman todos aquellos que han pisado este local. Ippudo llegó a finales de 2025 a la Ciudad Condal, concretamente al Eixample, para ofrecer los mejores ramen. Este famoso lugar, que tiene otras insignias en ciudades como Nueva York, convive ahora con otros interesantes locales de esta misma temática que elevan una cocina que cada vez tiene más adeptos.

Siempre en función de aquellos que han probado sus platos, porque en su web tampoco hay mucha información de su historia, (sería lo ideal puesto que está ampliamente reconocido), básicamente está presente su carta, con variados ramen y también tapas japonesas, es uno de los lugares a los que van los japoneses en Barcelona y esto siempre es una muy buena señal. Lejos de la esencia de otros locales de tales características, algo diminutos, pero también con total éxito en ofrecer ramen, aquí el lugar es amplio. Y su carta variada de platos ramen está muy elaborada. Hay opciones para diversos gustos: clásicos, distintos, vegetarianos y hasta picantes. Algunos ejemplos son el Akamaru Ramen con caldo de cerdo, pasta umami y aceite de ajo aromático, con chashu, cebolleta (negi) y setas kikurage, o el Veggie Ramen Firme kata Dashi japonés de kombu y setas con base de sésamo, tomate salteado, berenjena, mezcla de setas y zanahoria.

El restaurante más famoso de Japón

Centrados en el platos estrella, los ramen, en el Instragram de Ippudo remarcan probar el caldo tonkotsu, la receta original del Shiromaru: un auténtico bálsamo de sabor para estos días gélidos que atravesamos. «Si prefieres cuidarte tras los excesos navideños, opta por nuestro Veggie Ramen de origen 100% vegetal, igual de reconfortante y repleto de umami. Sea cual sea tu elección, en nuestro restaurante del Eixample podrás disfrutar de una experiencia completa: todo el sabor de nuestro ramen en un espacio cálido y acogedor, tal como fue concebido por nuestro fundador, el “rey del ramen”», destacan en su instagram.

Tapas japonesas y más

La carta es más amplia, y hay mucho más que ramen, por ejemplo, están las tapas japonesas, postres y un menú del día a buen precio. Respecto a las primeras, resaltan las Spicy Grilled Edamame, Edamame a la parrilla con ajo y mezcla de 12 especias; Tofu Avocado Salad: cinco verduras y frutas con tofu, aderezado con sésamo y copos de bonito: Shishito, Pimientos de Padrón crujientes con salsa de soja y copos de bonito; Mackerel with Gazpacho Sauce, caballa flambeada con salsa de gazpacho casera; los Hirata Buns, que según la web son un éxito del Ippudo Nueva York desde 2008.

También se incluye el chicken Karaage, pollo frito japonés al estilo Ippudo; Takoyaki o buñuelos de pulpo con salsa takoyaki, mayonesa japonesa, alga verde, copos de bonito y jengibre rojo o Tebasaki Alas de pollo fritas, muy jugosas, con mezcla de especias.

Entre los postres, Matcha icecream, Helado de té verde Kurogoma ice cream Helado de sésamo negro, Mochi de yuzu El famoso mochi de la pastelería Takashi Ochiai y el Mochi de chocolate. Es importante porque esta colaboración con Ochiai le da más calidad al restaurante. «La dedicación y el mimo con los que Ochiai elabora este icónico wagashi hacen que cada pieza merezca un nombre propio. Una masa ligera y elástica, rellenos elaborados con ingredientes naturales y frescos, y una técnica totalmente artesanal dan vida a mochis únicos e irresistibles», destacan en su Instagram.

Menú del día

Otra de las razones del porqué acudir a este nuevo local, el restaurante más famoso de Japón, que ahora también está en Barcelona, es su menú del día. Podrás así disfrutar de una fórmula completa por 14,90 euros, que incluye un entrante a elegir entre Chicken Karaage o Hirata Buns, uno de sus ramen emblemáticos —Shiromaru Classic, Akamaru Modern, Tantanmen o Veggie Ramen— y una bebida para acompañar. Este menú está disponible de lunes a viernes, de 13:00 a 15:30, para que te des un capricho entre semana y descubras el auténtico sabor de Japón.

Otros locales donde el ramen es protagonista

Fry House

La primera cadena de Barcelona dedicada en exclusiva a las hamburguesas japonesas para llevar ahora inventa una nueva delicia gastronómica inspirada en el país nipón: la ramen cheeseburger.

Es algo distinto a los tradicionales ramen pues se elabora con 160 gramos de deliciosa carne de chashu fileteada, la misma carne de cerdo que se emplea en Japón para la elaboración del famoso ramen. «Preparamos nosotros mismos la carne de chashu con cerdo de la mejor calidad. El resultado es espectacular: es una hamburguesa muy melosa, pero a la vez la acabamos de cocinar con un toque de plancha, consiguiendo una cheeseburguer con mucho sabor y muy buena mordida», desvela Sergi Villaubí, fundador de Fry House.

Kasa Hanaka

Esta taberna japonesa despunta por muchas cosas. Profesionalidad, calidad, recetas tradicionales japonesas. Los ramen y los udon se elaboran con producto local y de temporada.

Oishii Ramen Street

Podremos probar suculentos platos de ramen (que elaboran como manda la tradición: con una base de caldo hecho a fuego lento y tras más de 12 horas de cocción, y fideos chinos) y otras tapas japonesas para picar. Aquí la idea es conseguir que el comensal se sienta como si estuviera “comiendo” en una de las concurridas y coloristas callejuelas de una gran ciudad japonesa.

El mismo grupo de este local cuenta con Shikô by Yamato, un local especializado en barbacoa premium al estilo japonés y también hay ramen. Cuentan con una carta única, que propone una amplia selección de carnes nobles de alta gama, con el wagyu como rey indiscutible de la oferta. Todas ellas, servidas para que el comensal, las pueda saborear, al gusto, cocinadas en la parrilla japonesa de su propia mesa, y con una estética y presentación muy llamativa.