Los mayores de 55 años podrán viajar por todo el mundo gracias al gobierno de Castilla-La Mancha

De Castilla-La Mancha al continente asiático, ese es el objetivo del Gobierno de la comunidad castellanomanchega presentado ayer martes 24 de marzo en el Plan de Turismo Social de 2026 de la región. Dicho plan da la posibilidad a los residentes de Castilla-La Mancha de más de 55 años de viajar tanto nacional como internacionalmente.

La consejera de Bienestar Social de la comunidad, Bárbara García Torijano, comunicó en una rueda de prensa desde Toledo que el objetivo del Gobierno de la región es que la ciudadanía mayor de esos 55 años de Castilla-La Mancha pueda viajar a cualquier parte del mundo gracias a 8 distintas agencias de viaje asociadas a un convenio con el gobierno. Además, este año se han añadido dos destinos inéditos de larga distancia al plan: China y Japón. Más de 6.000 residentes en la región disfrutaron el año pasado del plan de la región. Según la consejera, son más ambiciosos este año, habiendo programado ya más de 1.800 salidas distribuidas en 261 destinos distintos. El precio de los vuelos, tanto para lugares nacionales como internacionales, parte de los 200 euros.

Los castellano-manchegos que quieran solicitar los viajes han de acudir a su agencia de viajes de confianza a partir de ayer, martes. No hace falta entregar ningún documento oficial, ni hacer ningún trámite burocrático; con enseñar tu DNI y que la agencia compruebe la edad y lugar de residencia, vale. Una vez comprobado, la agencia mostrará el catálogo con los destinos, itinerarios y alojamientos para poder hacer las reservas. Tanto desde el gobierno de la comunidad como desde las agencias de viajes han remarcado la importancia de hacer estos planes para las personas mayores, ya que es una de las pocas satisfacciones que se les puede ofrecer a estas personas desde el gobierno de Castilla-La Mancha. El plan, que ha sido ya un éxito en años anteriores, promete lo mismo durante toda la temporada de verano.