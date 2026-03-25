Hallazgo que reescribe la historia: encuentran restos arqueológicos del siglo XIII en un pueblo de Toledo

Restos arqueológicos aparecidos tras excavaciones por obras en cualquier ciudad es un suceso más típico de Roma que de nuestro país. Sin embargo, este mismo mes se han descubierto unos restos óseos humanos al realizar una obra en Illescas, pueblo de la provincia de Toledo.

Los restos aparecieron tras las obras de remodelación de la céntrica plaza Hermanos Fernández Criado de Illescas. Dicha remodelación comenzó el pasado 19 de enero y tuvo un presupuesto superior al millón de euros. Los restos aparecieron durante los primeros días de obras y se encontraron en puntos cercanos al antiguo muro del pueblo y la iglesia de Illescas. El estudio arqueológico llevado a cabo por el equipo de Baraka Arqueólogos ha encontrado hasta el momento 7 esqueletos distintos, todos ellos en una posición parecida.

La posición de los esqueletos y su cercanía a la iglesia del pueblo nos indica que estos restos pertenecían al antiguo cementerio parroquial de Illescas. Los expertos apuntan además que los huesos podrían datar de distintas épocas históricas entre los siglos XIII y XIV, ya que el muro de la iglesia se fue ampliando con los años. Sin embargo, ni la iglesia ni el ayuntamiento cuentan con un registro sobre quién estaba enterrado en dicho cementerio, por lo que es imposible para los investigadores determinar con claridad la identidad de los restos.

No han sido los únicos restos humanos hallados en la zona; en el entorno del Santuario de la Caridad también aparecieron tumbas de este tipo con anterioridad, lo que nos indica una gran cantidad de templos religiosos en Illescas en el pasado y la gran devoción de sus habitantes por la fe. Los restos están siendo actualmente investigados y analizados por expertos y, una vez finalicen su trabajo, serán llevados al Museo de Santa Cruz en Toledo, donde serán expuestos para todo el público.