Vox retrata a los regionalistas leoneses: «Son aprendices de secesionistas»

El procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, Miguel Suárez Arca, ha retratado al regionalismo leonés a cuenta de una iniciativa presentada por el partido UPL (Unión del Pueblo Leonés) en la cual instan al parlamento regional a suprimir la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León. «Cuando la UPL habla de región leonesa o reino de León no hacen referencia a nuestra historia o cultura sino que están proponiendo la creación de una nueva quimera autonómica. Porque ustedes son aprendices de secesionistas», ha dicho Suárez Arca.

Durante su intervención en el pleno autonómico celebrado este miércoles, el procurador de Vox ha advertido que la indignación de la formación regionalista «no tiene nada que ver con que se nutra de fondos públicos, ni con la historia de España», sino que tiene que ver con que va en contra de su «relato identitario».

En esta misma línea ha recordado que todo regionalismo, si consigue sus objetivos, se convierte inexorablemente en un secesionismo. «Delimitan una población, la identifican con unos antecedentes históricos particulares, un acerbo cultural diferenciado y una lengua propia que pretenden hacer a esta población homogénea y diferenciarla de sus vecinos. Tras esto crean un supuesto agravio y señalan al opresor y después se hacen las víctimas achacando a este opresor todos los males que padece esta población. Pero este proceso no tiene fin ya que si consiguiesen su panacea autonomista, cuando los problemas de los leoneses no se solucionasen, su regionalismo derivaría en secesionismo y buscarían a otro al que echarle las culpas», ha asegurado señalando el ejemplo de CIU, un «amable regionalismo», con el que pactó el ex presidente del Gobierno José María Aznar, ahora convertido en un «monstruo».

Asimismo Suárez Arca ha comentado que todos los regionalismos de España son «hijos del PP y PSOE» y que nacieron del estado de las autonomías «que creó una pendiente resbaladiza que lleva inexorablemente al cantonalismo».

Frente al regionalismo leonés el procurador de Vox ha defendido que su formación quiere una España «donde los españoles sean iguales en derechos y obligaciones» y donde las identidades políticas que se fomenten sean aquellas que se promocionan «en la unión de lo diverso y no en la separación de lo diferente».

Además ha señalado que la UPL sólo se queja del uso de fondos públicos cuando se usan en contra de su identitarismo. «No les veo tan indignados cuando la diputación de León se gasta 25.000 euros en los premios concejo de la cultura leonesa. Ni tampoco cuando subvenciona talleres de iniciación al leonés. Ni cuando ustedes pedían en los presupuestos 600.000 euros para la promoción del reino de León como cuna del parlamentarismo, pero sólo para León, Zamora y Salamanca», ha revelado.