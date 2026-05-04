Previsión AEMET: Castilla y León enfrentará lluvias, tormentas y ambiente variable hoy

El tiempo en Castilla y León para hoy, 4 de mayo de 2026, traerá intervalos nubosos y una atmósfera variable. Se anticipan lluvias y chubascos, especialmente intensos en el tercio norte y este, donde las tormentas podrán hacer acto de presencia. A lo largo del día, la cota de nieve descenderá hasta los 1700 metros en el noroeste, mientras las temperaturas experimentarán un ligero a moderado descenso. Asimismo, el viento soplará de manera floja o moderada, aunque se podrían registrar rachas fuertes en áreas cercanas a tormentas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 4 de mayo

Tarde de chubascos y ambiente fresco en León

El cielo se presenta gris y denso, como si la ciudad de León se hubiera envuelto en una manta cargada de nubes. A medida que avanzamos en la jornada, la probabilidad de que caigan chubascos es alta, especialmente durante la tarde-noche, cuando los litros de agua podrían enseñorearse sobre el pavimento. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 16 grados, haciendo que el aire se sienta pesado, sobre todo en las primeras horas del día.

A primera hora, la brisa será suave, con rachas que apenas superan los 10 km/h, pero a medida que el día avanza, el viento podría intensificarse, aunque no de forma alarmante. El sol, tímido y escondido, hará su aparición por breves momentos entre la nubosidad antes de retirarse a medida que el día se despide. Con la puesta del sol a las 21:25, la jornada se espesará en un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de una tarde de interior, pero recuerda llevar un paraguas.

Zamora: día variable con lluvias y viento

Las nubes se agrupan sobre Zamora, creando un ambiente de expectación que indica un día variable. Al amanecer, el cielo despejado cede paso a un manto gris que promete lluvias, acompañadas de vientos que soplan a 15 km/h, aumentando la sensación de frescura con mínimas de 7 °C. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia alcanzará el 70%, convirtiendo la mañana tranquila en una tarde más agitada.

La temperatura máxima hoy será de 18 °C, contrastando con los fríos matutinos. Mientras las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h, la humedad se sentirá pesada, alcanzando hasta un 90%. No olvide llevar paraguas si tiene planes al aire libre; la inestabilidad marcará el día y mejor estar preparados.

En la ciudad de Salamanca, ambiente inestable con posibles lluvias

La jornada comienza en Salamanca con un ambiente inestable, ya que la probabilidad de lluvia es alta, con un 80% durante la mañana. Los cielos estarán mayormente cubiertos, lo que dará lugar a un día fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 16 grados. La sensación térmica será un poco más baja, alcanzando mínimas de 6 grados. A medida que avanza la mañana, el viento del oeste soplará a unos 15 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, acentuando la percepción de frescura.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye al 20%, aunque el cielo continuará nublado. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero la alta humedad, que rondará el 95%, generará un ambiente bastante pesado. La salida del sol a las 07:17 y su puesta a las 21:22 nos brindará más de 14 horas de luz, lo que permitirá disfrutar de la jornada, siempre que se esté preparado para el posible chaparrón matutino.

Valladolid: cielos cubiertos y posibilidad de lluvias

El tiempo promete ser variable a lo largo de la jornada, con cielos cubiertos que podrían dejar caer algo de agua especialmente en horas de la madrugada y por la tarde. La temperatura oscilará entre los 7 y los 17 grados y aunque se espera un ligero viento, no será un factor que afecte el día de manera significativa.

Un ambiente fresco y algo nublado ofrece la oportunidad perfecta para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, aprovechando que no hay grandes alertas en el horizonte. Ideal para conectar con la rutina diaria en un entorno tranquilo.

Ambiente húmedo y lluvias continuas en Burgos

La jornada en Burgos comenzará con un ambiente muy húmedo y cielos cubiertos, ya que las nubes traerán consigo una probabilidad de lluvia casi segura. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados, lo que nos hará sentir un frescor notable por la mañana.

A medida que avance el día, la lluvia no dará tregua, por lo que es recomendable llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las condiciones del tiempo. La sensación térmica puede descender, así que no escatimen en abrigarse bien antes de salir.

Palencia: cielos nublados y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo una densa nubosidad y temperaturas frescas que rondarán los 5 grados. A lo largo de la mañana, se anticipan chubascos intermitentes con una probabilidad de lluvia del 100%, mientras que por la tarde, las condiciones mejorarán gradualmente con nubes dispersas y una temperatura que alcanzará los 17 grados.

Con el viento predominante del oeste soplando a 15 km/h, la sensación térmica se mantendrá fría, sobre todo en las primeras horas. A medida que caiga la tarde y aumente la temperatura, es recomendable contar con un paraguas, ya que se prevén lluvias puntuales hasta la noche con un 95% de probabilidad.

Nubes y lluvia durante el día en Ávila

La jornada en Ávila comienza con cielos cubiertos y una sensación de frescura que ronda los 5 grados. La humedad se siente alta, lo que puede generar algunas brumas matutinas, aunque no se espera que eso afecte las actividades de los vecinos. A medida que avance el día, las temperaturas apenas superarán los 15 grados y la probabilidad de lluvia dejará huella, sobre todo en la tarde-noche, cuando el cielo se mantenga gris y la lluvia será más probable.

Para aquellos que planeen salir, es recomendable llevar un paraguas y una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica podría ser más baja de lo esperado. A medida que caiga la tarde, un abrigo o una bufanda no vendrán mal, ¡así que prepárense para un día invernal en la ciudad!

Segovia: ambiente fresco y lluvias intermitentes

Las primeras horas traen un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 8 grados, mientras el cielo se presenta cubierto, anticipando lluvias intermitentes desde media mañana. A medida que avanza el día, el termómetro subirá, alcanzando máximas de 16 grados, aunque aún con un cielo gris que no dejará ver mucho del sol.

Se espera que la tarde-noche esté marcada por una intensa probabilidad de precipitaciones, lo que podría generar un ambiente un tanto incómodo. Se recomienda llevar paraguas si se planea salir, especialmente en horas de la tarde, cuando las rachas de viento podrían hacerse sentir con fuerza, acentuando la sensación térmica.

Ambiente fresco con lluvias persistentes en Soria

Esta jornada en Soria amanece con un ambiente fresco, donde la lluvia será protagonista desde la madrugada y se mantendrá sólida hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y la sensación térmica puede llegar a ser más baja que la temperatura real, con mínimas que rondan los 6 grados. A medida que avance el día, la humedad se sentirá intensa, pero los intervalos de luz posiblemente no se eliminarán del todo.

Durante la tarde, aún con probabilidad de lluvia, la temperatura podría alcanzar un máximo de 15 grados, aunque la sensación puede ser un poco más cálida. El viento soplará del sureste a una velocidad suave, contribuyendo a una sensación de frescor. Con la salida del sol a las 07:11 y su puesta a las 21:11, tendremos unas 14 horas de luz.