Nubosidad y lluvias en Castilla y León: AEMET prevé cambios y viento fuerte en zonas montañosas

Hoy, 16 de febrero de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta nuboso o cubierto, con la posibilidad de precipitaciones, especialmente en los tercios norte y este, donde podrían ser localmente persistentes en áreas montañosas. Las temperaturas experimentarán un ascenso notable en las mínimas, mientras que las máximas se mantendrán en ligero o moderado. Además, se prevén rachas de viento fuertes en las zonas altas de montaña por la tarde.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 16 de febrero

Lluvias intensas y viento constante en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas desde la madrugada hasta la noche. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 12 grados, el ambiente se sentirá pesado, especialmente con una humedad que alcanzará niveles altos. El viento, que soplará de manera constante a 20 km/h, podría intensificarse con ráfagas de hasta 40 km/h, así que es recomendable abrigarse bien y estar atentos a las condiciones.

A medida que avanza el día, la luz del sol, que se asoma tímidamente a las 08:18, se verá opacada por las nubes. Ya por la tarde, la probabilidad de chubascos se mantendrá alta y la sensación térmica podría descender a 5 grados, haciendo que el frío se sienta más intenso. La puesta del sol, programada para las 18:55, no traerá alivio, ya que la lluvia seguirá acompañándonos en esta jornada que invita a buscar refugio y disfrutar de un buen libro o una taza de café caliente.

Zamora: nubes grises y lluvias inminentes

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 10 grados, mientras el viento sopla del sur a 30 km/h, creando una sensación térmica que se siente aún más baja. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva, alcanzando un 90% antes del mediodía y un 95% por la tarde-noche, lo que sugiere un panorama muy húmedo.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un descenso térmico que llevará las temperaturas a un máximo de solo 13 grados. La humedad, que puede llegar hasta el 95%, sumada a las ráfagas de viento de hasta 45 km/h, hará que el día se sienta más frío de lo habitual. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las condiciones invitan a estar preparados para un tiempo cambiante y fresco.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco con posibilidad de lluvia

El día amanece en Salamanca con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 8 grados, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 4 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 60% hasta el mediodía, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas. El viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, por lo que se recomienda tener precaución.

Durante la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 13 grados, pero la sensación térmica se sentirá más baja. El cielo se despejará, ofreciendo un respiro tras la inestabilidad matutina, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene en un 45% para la tarde-noche. Con una humedad relativa que oscilará entre el 75% y el 95%, el ambiente se sentirá pesado. El sol saldrá a las 08:16 y se pondrá a las 18:57, brindando más de diez horas de luz, aunque con un tiempo variable que mantendrá a los salmantinos atentos a los cambios.

Valladolid: ambiente templado con nubes y lluvia ligera

El tiempo en Valladolid se presenta con un ambiente templado y algo nuboso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados, con algunas posibilidades de lluvia ligera, especialmente por la mañana y en la tarde-noche. El viento soplará de forma moderada, aportando una sensación fresca.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechando el ambiente tranquilo que se respira. Las actividades diarias se verán favorecidas por un tiempo que, aunque variable, no traerá grandes sorpresas.

Cielos cubiertos y lluvias intensas en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta y se espera que las precipitaciones se intensifiquen por la tarde-noche, con un viento del sur que soplará a 30 km/h. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la temperatura máxima apenas alcanzará los 11 grados.

Palencia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 8 grados y una sensación térmica que puede descender hasta los 3. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá nublado y se prevén chubascos intermitentes que podrían comenzar a aparecer hacia el mediodía, mientras el viento del sur sopla a 35 km/h.

Por la tarde, el mercurio ascenderá hasta los 12 grados, pero la probabilidad de lluvia aumentará, con precipitaciones puntuales esperadas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad alcanzará niveles altos, superando el 90%, lo que acentuará la sensación de frío durante la noche.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 8 grados. La sensación térmica puede ser un poco más baja, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, con temperaturas que alcanzarán los 12 grados por la tarde. La brisa será moderada, así que un suéter puede ser útil para la noche. Aprovecha el sol y disfruta de un paseo al aire libre.

Segovia: cielo gris y chubascos intensos

Las primeras horas traen consigo un cielo gris y fresco, con temperaturas que rondan los 7 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el mercurio apenas alcanzará los 12 grados.

Con una probabilidad de lluvia del 95% en la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 3 grados. El viento del oeste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que añadirá un toque de dinamismo a la jornada.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Soria

El día amanece en Soria con un cielo cubierto y una sensación de frescura que se acentúa con la lluvia que se espera desde la madrugada hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados y la humedad será notable, alcanzando niveles altos. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá y el viento soplará de forma constante, con ráfagas que podrían ser intensas.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto y las lluvias persistirán, creando un ambiente fresco y húmedo. Con la puesta del sol a las 18:43, Soria disfrutará de unas 10 horas de luz, aunque el tiempo no será el más favorable para actividades al aire libre. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 11 grados, lo que hará que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros.