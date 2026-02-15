Nubosidad y lluvias débiles en Castilla y León: AEMET prevé cambios en el tiempo hoy

El tiempo en Castilla y León para hoy, 15 de febrero de 2026, se presenta con intervalos nubosos que irán aumentando a nuboso, acompañados de algunas precipitaciones débiles y dispersas, especialmente en las zonas montañosas del norte durante la tarde. La cota de nieve ascenderá y se prevén heladas débiles, más intensas en la montaña. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, mientras que las máximas experimentarán un aumento, sobre todo en áreas montañosas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 15 de febrero

Nubes y lluvia con viento fuerte en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un ambiente cargado y la inminente llegada de la lluvia. A primera hora, las temperaturas rondarán los 5 grados, mientras que la sensación térmica se sentirá aún más fresca, con un leve viento del oeste que soplará a 25 km/h. A medida que avanza la mañana, el sol se asoma tímidamente, pero no hay margen para confiarse, ya que por la tarde la probabilidad de chubascos se intensificará, dejando el cielo cubierto y gris.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará un máximo de 9 grados, aunque la sensación térmica podría ser de hasta 10, gracias a la humedad que se mantendrá alta, creando un ambiente pesado. Las ráfagas de viento podrían llegar a los 35 km/h, lo que añade un toque de agitación a la jornada. Con la puesta del sol a las 18:53, la noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán hasta -1 grado, mientras la lluvia se convierte en la protagonista de la velada.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan el grado, mientras el viento sopla con fuerza desde el oeste, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se incrementa, aunque de forma moderada, con cielos nublados que dominarán el paisaje.

La tarde traerá consigo un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta los 10 grados, pero el viento persistente, con ráfagas que pueden superar los 40 km/h, mantendrá la sensación térmica baja. Con un 10% de probabilidad de lluvia en la tarde-noche, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 08:17. Las temperaturas son frescas, rondando los 2 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta -2, así que es recomendable abrigarse bien. A medida que avance la mañana, el ambiente se mantendrá seco, con una probabilidad de lluvia del 0%.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque la temperatura máxima alcanzará los 12 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría llegar a ser de hasta 11 grados, lo que hará que la jornada se sienta más cálida. El viento soplará del oeste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, así que se recomienda tener precaución. La puesta del sol será a las 18:56, brindando un total de más de 10 horas de luz.

Valladolid: cielos despejados y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los -1 y 9 grados, con una sensación térmica que podría llegar a los 11 grados en su punto más cálido. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será moderado, lo que no afectará las actividades al aire libre.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un ambiente tranquilo, perfecto para realizar actividades diarias o simplemente relajarse en un parque. Aprovecha la oportunidad de salir y disfrutar de un tiempo agradable.

Cielos despejados y posible lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 0 grados. A medida que avance el día, el tiempo irá cambiando, con una ligera probabilidad de lluvia por la tarde-noche y temperaturas que alcanzarán un máximo de 8 grados. Es recomendable llevar una chaqueta ligera y estar preparado para posibles ráfagas de viento, que pueden hacer que la sensación térmica sea más baja.

Palencia: ambiente fresco con viento fuerte

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 1°C y una sensación térmica que puede descender hasta -4°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, pero por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 9°C, mientras que el viento del oeste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h.

A pesar de la escasa probabilidad de lluvia en la mañana, se prevén algunas precipitaciones puntuales en la tarde-noche, con un 5% de posibilidad. Se recomienda abrigarse bien durante las primeras horas y estar atentos a los cambios del tiempo, ya que la humedad relativa podría alcanzar hasta el 95%, generando una sensación de frío más intensa.

Cielos despejados y sol brillante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 3 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A medida que avanza el día, el ambiente se mantendrá estable, con temperaturas que alcanzarán hasta los 8 grados por la tarde, aunque la brisa de 25 km/h puede hacer que se sienta un poco más frío. Es recomendable llevar una chaqueta ligera y disfrutar del sol, que brillará con fuerza, ideal para dar un paseo.

Segovia: aire fresco y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un aire fresco y nublado, con temperaturas que rondan los 2°C. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían comenzar a aparecer, mientras el viento sopla de forma moderada a 15 km/h. La tarde, aunque más templada con máximas de 8°C, no se librará de la inestabilidad, ya que se anticipan precipitaciones puntuales.

Con el cielo cubierto y una humedad que alcanzará el 95%, es recomendable llevar paraguas si se planea salir. La sensación térmica podría descender hasta -2°C, así que abrigarse bien será clave para disfrutar del día. La puesta del sol a las 18:50 cerrará una jornada marcada por la variabilidad del tiempo.

Cambio de sol a lluvia en Soria

El día amanece en Soria con un ambiente fresco, donde la temperatura mínima se sitúa en -1°C, aunque la sensación térmica puede descender hasta -7°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, permitiendo que el sol, que saldrá a las 08:11, brinde unas horas de luz hasta su ocaso a las 18:42. Sin embargo, la tarde traerá consigo un cambio, con un aumento en la probabilidad de lluvia y un cielo que se tornará parcialmente nublado.

A medida que el día avanza, la temperatura máxima alcanzará los 8°C, pero la sensación térmica podría llegar a ser de solo 3°C, lo que nos recuerda que la jornada será fresca. El viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h. Así, la tarde-noche se presenta con un 35% de posibilidades de lluvia, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas si se planea salir.