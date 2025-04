Mañueco carga contra Vox por los aranceles de EEUU: «Jalearon las políticas de Trump»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido un intenso debate con el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el parlamento regional, David Hierro, a cuenta de las medidas arancelarias de Donald Trump que han afectado directamente a los productores de la comunidad. El dirigente autonómico ha recordado al parlamentario de Vox que desde la formación de Santiago Abascal han jaleado las políticas de Trump y que «ahora miran para otro lado cuando se ponen los aranceles».

Ha sido en respuesta a una pregunta del procurador del PSOE, Luis Tudanca, en relación a las medidas que el Gobierno de Mañueco va a tomar para aliviar la presión ejercida sobre los sectores económicos tras los aranceles norteamericanos cuando el presidente regional ha dicho no es el PP ni él mismo el que se ha hecho fotos con Trump. Mañueco ha aprovechado para recordar que Vox no acudió a la reunión entre partidos que el Gobierno regional organizó para llegar a acuerdos sobre los presupuestos porque la formación conservadora no quería hablar sobre los aranceles. Además ha explicado que este tema supera a la comunidad y ha esperado colaboración por parte del PSOE para intentar enmendar esta situación provocada por el Ejecutivo estadounidense.

Durante su respuesta a Tudanca, Mañueco también ha cargado contra el ex líder autonómico del PSOE sobre el que ha dicho que ya ni Sánchez «le coge el teléfono» y que «le queda poco para seguir haciendo preguntas», en relación a su destitución por parte de la dirección nacional de Ferraz. «En su partido sigue habiendo líos y con las purgas hay personas que ya no han podido hacer preguntas y usted que no tiene a nadie detrás, le queda poco para seguir haciendo preguntas», ha dicho.

Acto seguido el parlamentario de Vox, David Hierro, ha preguntado a Mañueco sobre su respeto hacia el parlamento regional, una cuestión que ha argumentado con una supuesta negativa del líder regional a debatir y pactar los presupuestos en la cámara autonómica. «Vox le ha exigido traer los presupuestos ante la asamblea. Es su obligación traer aquí los presupuestos. Es difícil diferenciar su forma de gobernar de la forma de gobernar de Sánchez. Gobierna a espaldas del parlamento. A usted no le importa el parlamento. Usted se ha atrincherado en el despacho de Asunción y desde allí gobierna», ha criticado Hierro que también ha renegado de los aranceles de Trump asegurando que su grupo está en contra de estas medidas pero también de los aranceles venidos desde Bruselas.

Ante esto el presidente de Castilla y León ha respondido que el procurador de Vox «está haciendo un papelón» intentando justificar la ruptura de su partido con el Gobierno regional. «Y hace usted un papelón faltando a reuniones con los partidos políticos. Fueron los únicos que faltaron y usted viene aquí y habla de consensos. El otro día no vinieron porque no querían hablar de los aranceles y hace un papelón tremebundo defendiendo a Trump y los aranceles que son un impuestazo a las empresas y trabajadores», ha dicho el dirigente político que también ha señalado que «no se puede ir de patriota y callarse ante los aranceles».