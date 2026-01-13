Este es el pueblo más alto de León, ¿cómo es vivir por encima de las nubes?

Hoy en día la búsqueda de calidad de vida, tranquilidad y contacto con la naturaleza se ha intensificado. Debido a ello, los pueblos de montaña recuperan protagonismo frente a la saturación urbana. En este escenario destaca La Cueta, un pequeño núcleo urbano que ostenta el récord de ser el pueblo más alto de León, situado a 1.460 metros, una altitud que define su identidad, su forma de vida, así como los retos y oportunidades que plantea.

La Cueta, el pueblo más alto de la provincia de León

Situado en plena comarca de Babia, La Cueta es el núcleo habitado que alcanza mayor altitud en León. Se trata de un enclave de alta montaña rodeado de cumbres, valles y paisajes de gran valor ecológico, donde el río Sil inicia su recorrido.

El pueblo se organiza en tres barrios: Quejo, Cacabillo y el propio núcleo de La Cueta, y mantiene una población estable de apenas una veintena de residentes durante todo el año. Esta baja densidad poblacional es reflejo de una tendencia común en la montaña leonesa, donde la altitud, el clima y la dificultad de acceso han condicionado históricamente el asentamiento.

Un clima extremo que condiciona la vivienda y el día a día

La altitud de La Cueta se traduce en condiciones climáticas extremas, especialmente durante el invierno. Las nevadas son frecuentes y, en los episodios más duros, pueden superar fácilmente los dos metros de espesor, lo que obliga a adaptar infraestructuras, viviendas y rutinas diarias a un entorno exigente.

Desde el punto de vista inmobiliario, estas características limitan la residencia permanente, pero al mismo tiempo refuerzan su atractivo para determinados perfiles: amantes de la montaña, compradores de segunda residencia, proyectos de turismo rural o iniciativas vinculadas a la naturaleza.

Vivir en La Cueta: tradición, aislamiento y calidad ambiental

En este enclave de León, la ganadería y las actividades tradicionales siguen siendo esenciales. A cambio del aislamiento, sus habitantes disfrutan de una calidad ambiental excepcional, aire limpio, silencio y ausencia de contaminación.

Además, su ubicación junto al desfiladero del Sil lo convierte en un lugar idóneo para las actividades al aire libre como el senderismo, el esquí de fondo o las rutas de montaña.

¿Qué ver en la comarca de Babia?

La Cueta forma parte de Babia, una de las comarcas más emblemáticas y mejor conservadas del norte de León. Entre los principales atractivos destacan las fuentes del río Sil, la imponente Peña Ubiña, pueblos con arquitectura tradicional como Torrestío, y la proximidad a los Lagos de Somiedo, ya en Asturias.

El punto más alto de León está aún más arriba

Aunque La Cueta es el pueblo situado a mayor altitud, el techo de la provincia de León se encuentra en el Pico Torrecerredo, que alcanza los 2.648 metros. Esta cima, ubicada en el macizo de los Picos de Europa, es también el punto más elevado de Asturias y de toda la Cordillera Cantábrica. El acceso al Torrecerredo está reservado a montañeros experimentados y ofrece panorámicas espectaculares de un entorno natural protegido de enorme valor.