Aviso muy urgente de la AEMET para Canarias por lo que llega en horas: piden cerrar las ventanas y tener cuidado

La AEMET lanza un aviso urgente para Canarias, llegan horas en las que tendremos que cerrar las ventanas y tener cuidado. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Por lo que, tendremos que empezar a visualizar determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Un cambio de tendencia en los cielos que afectará a todo el país, incluidas las Islas Canarias.

Una parte de España que se ha mantenido al margen de determinados elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de saber qué puede pasar en estos días en los que el tiempo puede convertirse en una dura realidad que nos afectará de lleno en estos días. Un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, sin duda alguna, será el que nos marcará muy de cerca en estas próximas jornadas. Un giro radical para el que quizás no estamos del todo preparados, sino todo lo contrario, mucho cuidado con lo que llega, puede ser un giro destacado de guion.

Piden cerrar las ventanas y tener cuidado

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser la que nos marcará muy de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Estamos ante un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar generando más de una sorpresa con un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Estaremos pendientes de un tiempo que puede alejarnos de un cambio de tendencia que puede acabar causando estragos en una de las comunidades que está más acostumbrada a ver el sol. Podemos visualizar una serie de cambios que, sin duda alguna, nos darán alguna que otra alegría inesperada.

Es momento de apostar claramente por un cambio que, sin duda alguna puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará algunos fenómenos poco comunes.

Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar generando más de un cambio de planes ante lo que llega a las Canarias.

Llega una alerta muy urgente de la AEMET para las Canarias

Las Canarias lanzan una serie de advertencias que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán dándonos una opción para hacer un cambio de planes destacados. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de la AEMET activan la alerta en Canarias ante la llegada de: «Intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos al sur de las islas montañosas, en Lanzarote y en Fuerteventura. Temperaturas en ligero a moderado descenso, especialmente en zonas de interior. Viento moderado del norte a noreste con probables rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas occidentales, así como en cumbres expuestas durante la madrugada. Serán más significativas en la vertiente noroeste de La Gomera, en la dorsal, zonas altas del valle de Güímar y sur del área metropolitana en el caso de Tenerife y en cumbres de Gran Canaria. Amainando a lo largo del día».

Las alertas estarán activadas: «Probables rachas muy fuertes en vertientes este y noroeste de las islas occidentales, así como en cumbres expuestas, a primeras horas del día».

Para el resto de España tendremos una previsión igual de terrible: «Se prevé que la Península y Baleares sigan bajo la influencia de una masa de aire marítima de origen polar, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, siendo menos probables y débiles en la mitad suroriental. Los mayores acumulados se esperan en Galicia, Baleares y en el entorno del Estrecho, siendo posible también la formación de alguna tormenta con posible granizo menudo en puntos del Estrecho y Mediterráneo. Se espera una cota de nieve baja, en el entorno de los 500/800m en la mitad sur peninsular y en el de los 300/600m en la norte. Continuarán las nevadas en amplias zonas de la mitad norte peninsular, así como en montañas y zonas altas del centro y sur, con los mayores acumulados afectando a las montañas del noroeste. En Canarias se esperan cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas en descenso generalizado, sobre todo en la zona este, y particularmente para las máximas. Se darán heladas en la mayor parte del interior de la mitad norte peninsular, regiones de la meseta Sur y sierras del sureste. Se espera que sean moderadas en entornos de montaña, incluso localmente fuertes en el Pirineo. Sensación térmica muy baja en zonas altas por el efecto combinado de la temperatura y el viento, incluso durante el día. En Canarias se esperan descensos, sobre todo en zonas altas».