La AEMET lanza la alerta y avisa de peligro en Canarias: lo peor empieza a partir de esta hora

Lo peor empieza a partir de esta hora

Esta es la alerta de peligro de la AEMET para Canarias

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con apertura de claros durante las horas centrales, donde se esperan lluvias en general débiles, ocasionales y principalmente por la tarde; en el sur, cielos poco nubosos con algunos intervalos ocasionales. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas durante la primera mitad del día, pudiendo ser localmente moderadas por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado, girando a norte por la tarde e intensificándose ligeramente, con intervalos de viento fuerte, probables rachas ocasionales muy fuertes en las cumbres y sin descartarlas en zonas bajas expuestas de las islas de mayor relieve».

El viento será un gran enemigo de este punto del país, pero no será el único al que nos enfrentemos. Siguiendo con la misma explicación para España: «Se prevé que el tiempo siga marcado por el paso de frentes asociados a la borrasca Ingrid con un temporal atlántico. Predominio de cielos nubosos o cubiertos que en la fachada oriental e interior nordeste peninsular se alternarán con periodos poco nubosos. Se esperan precipitaciones desde primeras horas en Baleares, zonas del este, Cantábrico, Galicia y entornos de montaña, tendiendo a remitir para activarse nuevamente de oeste a este durante la segunda mitad del día, terminando por afectar a la mayor parte de las vertientes atlántica y cantábrica. Los mayores acumulados se esperan al oeste de Galicia, donde podrían ir con tormenta y posible granizo ocasional, siendo igualmente posible alguna tormenta en Baleares. La cota de nieve se situará en 1300/1600 m en el sureste peninsular y en 1100/1400 m en el centro y mitad norte, con probables acumulados significativos en entornos de montaña y bajando por debajo de 1000 m en el extremo noroeste al final. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en los nortes de las islas montañosas e intervalos en el resto. Las temperaturas máximas descenderán en el cuadrante noroeste peninsular, Cantábrico, Baleares y montañas del este, predominando los aumentos en el resto del cuadrante nordeste, este de la meseta Sur y Canarias. Pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán en el tercio noroeste y Pirineos, permaneciendo sin cambios en Baleares y tercio oriental y con aumentos en el resto. Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».