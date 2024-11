Las 15 mejores ofertas de móviles este Black Friday 2024

Cuando llega el Black Friday, la tecnología siempre encabeza las listas de deseos, y los móviles no son la excepción. Este año, las ofertas son más tentadoras que nunca, con grandes descuentos en modelos de alta gama, dispositivos de gama media e incluso opciones más económicas. Si estás pensando en renovar tu smartphone o sorprender a alguien con un regalo, este es el momento ideal dado que como es costumbre las ofertas para móviles por el Black Friday llegan varios días antes de que se celebre este día el viernes 29 de noviembre.

De este modo, las principales tiendas, como Amazon, MediaMarkt y El Corte Inglés, no esperan a que llegue el viernes y ya han lanzado promociones irresistibles en una amplia selección de teléfonos. Desde marcas tan prestigiosas como Apple y Samsung hasta opciones con excelente relación calidad-precio como Xiaomi, Realme y Motorola, hay un móvil para cada necesidad y presupuesto. A continuación, hemos recopilado las mejores ofertas en smartphones disponibles este Black Friday 2024. Aquí encontrarás una selección variada, con precios rebajados y enlaces para que puedas aprovechar las promociones sin perder tiempo. No lo dudes porque este es el mejor momento en todo el año para renovar tu smartphone o también, para comprar ese modelo que has pensado para regalar a tu pareja, tu hijo o a algún familiar de cara a las próximas celebraciones navideñas.

10 móviles rebajados este Black Friday 2024

Toma nota de los smartphones que ahora te mostramos, porque son sin duda algunos de los mejores del mercado y ya cuentan con un buen descuento. ¡No los dejes escapar!. Estas son las mejores ofertas de móviles para el Black Friday.

Apple iPhone 16

Comenzamos este repaso de las mejores ofertas de móviles para el Black Friday con el último modelo de Apple que se lleva todas las miradas. Con pantalla OLED de 6.1 pulgadas, chip A18 Bionic y cámara dual de 12 MP, destaca por su rendimiento y diseño. Durante este Black Friday, su precio de 959 € ha bajado a 925 € para el modelo de 128 gb así que date prisa porque esta es una de las mejores ofertas para el Black Friday de Amazon.

Ver oferta en Amazon

Samsung Galaxy S23 Ultra

El Galaxy S23 Ultra es una bestia tecnológica. Con pantalla Dynamic AMOLED de 6.8 pulgadas, procesador Snapdragon 8 Gen 2 y cámara de 200 MP, es ideal para fotografía y multitarea. De 769 € a 720 € en la tienda FNAC para el modelo de 256 GB.

Xiaomi 13T Pro

Este modelo ofrece una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, procesador MediaTek Dimensity 8200 Ultra y una cámara de 50 MP. Una opción perfecta en calidad-precio, ahora por 499,90 € en la tienda de Media Markt.

Google Pixel 8

El Pixel 8, con su pantalla OLED de 6.2 pulgadas y procesador Tensor G3, redefine la fotografía móvil con su cámara de 50 MP. Aprovecha el descuento, y hazte ahora con el modelo de 128 GB por 479,04 € en Amazon.

Realme GT 6T

El Realme GT 6T se posiciona como un móvil de alto rendimiento gracias a su procesador Snapdragon 7+ de 3ª generación, que hereda gran parte de las capacidades del Snapdragon 8 de 3ª generación, garantizando potencia y fluidez dignas de un dispositivo insignia. Su pantalla hiperbrillante de 6000 nits es una de las más luminosas jamás vistas en un smartphone, proporcionando una visibilidad superior incluso en condiciones de luz intensa. En cuanto a autonomía, combina una batería de 5500 mAh con tecnología de carga rápida SUPERVOOC de 120 W, asegurando casi dos días de uso normal y una optimización energética que reduce el consumo en un 20 %, equivalente a una batería de 5800 mAh. Lo tienes ahora en oferta en Amazon rebajando el modelo de 256 gb de 549,99 € a 369 €.

Motorola Edge 40

Con su pantalla OLED de 6.55 pulgadas, cámara de 50 MP y procesador MediaTek Dimensity 8020, el Motorola Edge 40 es una gran opción este Black Friday. Rebajado a mitad de precio de 599,90 € a 299, 90 € sólo en El Corte Inglés.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Perfecto para la gama media, este dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, cámara de 200 MP y procesador Dimensity 920. Su precio original de 499 € ha bajado a 379,90 € en Amazon.

Samsung Galaxy A54 5G

Un gama media confiable, con pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas y cámara triple de 50 MP. Ahora está disponible en MediaMarkt por 369 €, rebajado de 449 €.

OnePlus 11

El OnePlus 11 destaca con su pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas, procesador Snapdragon 8 Gen 2 y cámara de 50 MP. Su precio ha pasado de 520 € a 494 en AliExpress.

Poco F6 Pro

Este móvil ofrece un procesador Snapdragon 8+ Gen 1, pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas y carga rápida de 67 W. Una ganga por 455 €, rebajado de 518,15 € sólo en Amazon.

iPhone SE (3ª generación)

Si buscas opciones que sean mucho más económicas, aunque esto implique no llevar un smartphone de lanzamiento reciente, el iPhone SE puede ser una buena opción. Un clásico renovado, con chip A15 Bionic, cámara de 12 MP y un diseño compacto. Rebajado a 223,80 € en Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Aprovecha también este Black Friday para hacerte con el famoso móvil plegable con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y diseño único. Su precio original de 799 € ha bajado a 539 € también en Amazon.

Xiaomi Poco X5 Pro

Un gama media excelente con pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas y cámara principal de 108 MP. De 349,90 € a 296, 57 € en Amazon por este Black Friday.

Honor Magic5 Lite

Este móvil cuenta con pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, batería de 5100 mAh y un diseño ultrafino. Rebajado de 399,90 € a 239,99 € en Amazon

Oppo Reno 10

Con pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas y una cámara de teleobjetivo única, este dispositivo ha bajado de 369,90 € a 260,90 € en Amazon.