Si te vas de viaje con bebés debes saber esto: los imprescindibles que no puedes olvidar

Ahora que ya estamos en agosto, muchos de nosotros estamos planeando escapadas y viajes para disfrutar del verano. Las vacaciones son una oportunidad perfecta para relajarse, desconectar y crear recuerdos inolvidables en familia. Sin embargo, si estás pensando en ir de viaje con bebés, la planificación requiere un poco más de atención y cuidado. Hacer la maleta o preparar la bolsa de viaje del bebé no es sólo una cuestión de incluir ropa y pañales, sino también de asegurarse de llevar todo lo necesario para su cuidado diario, incluyendo artículos para su piel y para los cambios de pañal. Es fundamental estar bien preparado para garantizar tanto tu tranquilidad como el bienestar del bebé.

Cuando viajamos con un bebé, cada detalle cuenta. Desde la ropa adecuada hasta los productos específicos para su piel, cada elemento tiene su importancia. La piel de los bebés es especialmente sensible, por lo que debemos llevar cremas y lociones que la mantengan hidratada y protegida. Además, es esencial incluir suficientes pañales y toallitas para los cambios frecuentes que necesitará durante el viaje. Más allá de estos básicos, hay una serie de elementos imprescindibles que no pueden faltar en la maleta de un bebé. Estos elementos adicionales no solo facilitan la vida de los padres durante el viaje, sino que también aseguran que el bebé esté cómodo y feliz en todo momento. Por ello, te ofreceremos una guía detallada sobre los imprescindibles que debes llevar contigo si te vas de viaje con bebés.

Los imprescindibles para ir de viaje con los bebés

Desde productos para protegerlo del sol y los mosquitos hasta juguetes que lo mantendrán entretenido, pasando por dispositivos prácticos como esterilizadores de chupetes y tronas de viaje. Todos estos elementos son clave para que tanto tú como tu bebé podáis disfrutar de unas vacaciones sin contratiempos. Aquí te dejamos una lista completa de lo que no debes olvidar.

Crema y Protector antimosquitos

La piel de los bebés es extremadamente sensible a las picaduras de insectos, por lo que es crucial llevar contigo un buen protector contra los mosquitos. Existen productos específicos para bebés que son seguros y eficaces. Asegúrate de elegir un repelente adecuado para la edad de tu hijo y aplica la crema en las zonas expuestas siguiendo las indicaciones del producto. Además, puedes complementar la protección con ropa ligera pero de manga larga durante los atardeceres y las noches, que es cuando los mosquitos son más activos.

Protección solar

El sol de agosto puede ser muy intenso, por lo que proteger la piel del bebé es una prioridad absoluta. Usa siempre una crema solar con un alto factor de protección (mínimo SPF 50) y que sea específica para bebés. Aplica la crema generosamente en todas las áreas expuestas de la piel, incluso en días nublados. No olvides reaplicarla cada dos horas y después de que el bebé haya estado en el agua. Además de la crema solar, es recomendable usar sombreros de ala ancha y ropa con protección UV para una protección adicional.

Esterilizador de chupetes

Los chupetes son un artículo esencial para muchos bebés, pero también pueden ser una fuente de bacterias si no se mantienen limpios. Un esterilizador de chupetes portátil es una solución perfecta para mantenerlos libres de gérmenes mientras estás de viaje. Hay modelos que funcionan con baterías o que se pueden enchufar, y son lo suficientemente compactos para llevar en cualquier bolsa de viaje. Mantener los chupetes esterilizados no solo asegura la salud del bebé, sino que también te da tranquilidad.

Chupetes

Además del esterilizador, no olvides llevar varios chupetes. Los chupetes pueden perderse fácilmente y tener algunos de repuesto evitará situaciones de estrés. Es conveniente llevarlos en una bolsita limpia y segura. Opta por aquellos chupetes que sean ergonómicos y de buena calidad para asegurar el máximo confort y seguridad para tu bebé.

Portabebés

Un portabebés es uno de los artículos más prácticos cuando vas de viaje con el bebé. Te permite tener las manos libres y a la vez mantener al bebé cerca y seguro. Hay diferentes tipos de portabebés, como las mochilas portabebés o los fulares, y la elección dependerá de tus preferencias y de lo que resulte más cómodo tanto para ti como para el bebé. Este dispositivo es ideal para paseos largos, visitas a lugares turísticos y situaciones donde un cochecito no es práctico.

Juguetes de agua

Los juguetes de agua son ideales para mantener entretenido al bebé durante las vacaciones. Una pequeña piscina hinchable puede proporcionar horas de diversión y es fácil de transportar. Asegúrate de elegir una piscina que sea adecuada para la edad del bebé y siempre supervisa el tiempo de juego en el agua. Otros juguetes de agua, como flotadores o juguetes para la bañera, también pueden ser una buena adición para el entretenimiento del bebé.

Gafas de Sol

La protección ocular es tan importante como la protección de la piel. Los ojos de los bebés son muy sensibles a los rayos UV, por lo que unas gafas de sol adecuadas son imprescindibles. Busca gafas que ofrezcan una alta protección UV y que sean cómodas para el bebé. Asegúrate de que las gafas se ajusten bien y no se caigan fácilmente, y elige un diseño que el bebé acepte usar.

Silla o cochecito ligero y plegable

Un cochecito ligero y plegable es esencial para moverse con facilidad durante el viaje. Opta por un modelo que sea fácil de manejar y que se pliegue de manera compacta para su transporte. Algunos cochecitos también ofrecen la posibilidad de reclinarse completamente, lo que es perfecto para las siestas del bebé. Además, verifica que el cochecito tenga un buen sistema de amortiguación y una capota para proteger al bebé del sol.

Trona de viaje

La hora de la comida puede ser un desafío cuando estás fuera de casa. Una trona de viaje es una excelente solución para este problema. Estas tronas son portátiles, ligeras y se pueden montar fácilmente en cualquier silla. Así, puedes asegurar que el bebé tenga su propio espacio para comer, tanto si estás en un restaurante como si decides hacer un picnic. Algunas tronas de viaje también se pueden ajustar en altura, permitiendo que el bebé esté a la misma altura que la mesa.

Salir de viaje con bebés requiere una planificación cuidadosa y llevar los elementos adecuados puede hacer una gran diferencia en tu experiencia de viaje. Con estos imprescindibles en tu lista, podrás disfrutar de tus vacaciones sabiendo que tu bebé está cómodo, protegido y feliz.