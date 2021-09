Durante el embarazo, entre ansias y miedos, puede que te haya sido bastante complicado seguir manteniendo relaciones sexuales con tu pareja, pero una vez ha nacido el bebé y si ya ha pasado el periodo de cuarenta días (cuarentena) que se recomienda esperar para tener sexo tras el parto, la pareja puede volver a tener relaciones incluso si practicamos el colecho, es decir que tengamos al bebé en el mismo dormitorio. Veamos entonces, como tener sexo tras tener un bebé.

Colecho y relaciones sexuales: como tener sexo tras tener un bebé

Tener relaciones tras tener un bebé es más una cuestión física y mental de la mujer, y también del hombre que el hecho en sí de estar además practicando colecho o que tengamos al bebé durmiendo en el mismo dormitorio.

En el caso de la mujer, es evidente que las sensaciones no son las mismas y de hecho, es posible que incluso disminuya el deseo sexual. Entre el cansancio del parto, las horas de sueño por noche que se pueden contar con los dedos de una mano o las pequeñas dolencias del post-embarazo , eso es algo del todo comprensible. Además, tras dar a luz, los músculos se han dilatado, el perineo ha perdido su elasticidad (¡de ahí la importancia de la rehabilitación perineal !), la cicatriz de la cesárea o episiotomía sigue siendo dolorosa . Entonces, físicamente es normal que la mujer no tenga ganas.

En el caso del hombre, no podemos negar que también el recién estrenado padre estará cansado. Noches sin dormir, preocupación para que el bebé esté bien o también como no, preocupación por la recuperación de su mujer, evidentemente reducirán también esas ganas.

Pero pasadas unas semanas o incluso tras el primer mes del bebé es posible que tengáis ganas de volver a mantener relaciones, pero ¿de qué manera?.

Posiciones sexuales después del tener un bebé

Las clásicas posiciones sexuales cara a cara y acostados os permitirán reencontraros recuperar intimidad y complicidad . Pensamos en la llamada postura del misionero, imprescindible, pero también en la posición contraria con la mujer dando la espalda al hombre. Por otro lado, las posiciones sexuales de pie también es recomendable, ya que en este caso la penetración es suave.

Pero al margen de posiciones, es importante que escuchéis atentamente a vuestros cuerpos y que no intentéis posturas sexuales con penetración intensa si aún no lo sentís. Debéis tener la seguridad de que todo volverá a estar en orden muy rápidamente, y podréis recuperar rápidamente los hábitos de tu pareja y tal vez queráis tener otro bebé.

Cuando los padres y el bebé duermen en la misma habitación

¿Y en el caso de que el bebé duerma con los padres? Si tenéis la cuna o moisés del bebé en vuestro dormitorio para atender mejor al bebé por la noche, es posible que dudéis si está bien no tener sexo con el niño al lado, pero la verdad es que no pasa nada dado que el pequeño estará dormido y no se enterará de lo que hacen sus padres.

Sin embargo, si tenéis pudor por ello y no queréis mover al bebé, no quedará más remedio que trasladarse a otra estancia de la casa como el sofá del salón o el cuarto de baño, aunque sin alejarnos demasiado del bebé ya que en caso de que se despierte no será cuestión de dejarlo llorando mientras practicáis sexo.