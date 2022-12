Se acerca el 25 de diciembre así que seguro que estás a la caza de regalos de Navidad para niños. No solo para tu hijo, para el que quizás tengas las ideas claras para su regalo, sino por todos los demás niños que conoces. ¿Qué regalar a los nietos, amigos, hijos de los vecinos? No te agobies. Mantén la calma y consulta nuestras sugerencias de ideas de regalos para niños. Seguro que encuentras el que más te conviene ya que son además, los regalos navideños más económicos para niños.

Regalos navideños más económicos para niños

En el caso de que Papá Noel o los Reyes Magos no tengan claro aún qué presentes traer a tus hijos, te puede interesar conocer no solo los regalos más originales sino también los regalos navideños más económicos para niños. De esta manera, podrás conseguir que los pequeños queden encantados al tiempo que el bolsillo no se resiente.

¿Preparado para tomar nota? Aquí te dejamos unos cuantos presentes realmente interesantes:

Pizarra

Muchos son los regalos baratos que pueden traerles Papá Noel o los Reyes Magos a tus hijos, no obstante, uno de los que más les gustará es una pizarra. Para escribir con tiza o directamente para hacerlo con rotulador puedes encontrar variedades de ese artículo que les dará muchísimo juego.

Lo podrán usar para decorar su habitación, lo podrán emplear para dibujar y, de la misma manera, también es una alternativa estupenda para que aprendan los números y las letras. Asimismo, no podemos pasar por alto tampoco que incluso les podrá servir para jugar con sus amigos a la escuela.

Puzzle

En esta lista de presentes navideños más económicos también está el puzzle. Una gran variedad de modelos de este juego es la que puedes encontrar a la venta, de ahí que se deba elegir el que es más idóneo para la edad del menor al que se le va a regalar.

Con este artículo cualquier niño se divierte al tiempo que mejora su capacidad de concentración y su razonamiento. Además, le servirá para dejar de lado el estrés e incluso para incrementar de forma contundente su agilidad mental.

Plumier

En esta lista de regalos para niños no podemos dejar de incluir un plumier. Este les será realmente útil tanto para sus clases en el colegio como incluso para dibujar y colorear en casa. Para que les pueda gustar más, lo ideal es elegir uno que en su exterior se presente con alguno de los personajes de ficción que les gustan. Así, los podrás encontrar de La Patrulla Canina, Ladybug, Peppa Pig, Masha y el oso…

Bingo

Si quieres que tus hijos disfruten desde su tierna infancia con juguetes tradicionales que a ti y a otras muchas generaciones de niños se lo han hecho pasar en grande, les puedes sorprender con un bingo. Gracias a este juego de mesa, además, los pequeños van a compartir un rato divertido no solo con sus amigos sino también con padres, tíos o abuelos, por ejemplo. Y es que nadie puede resistirse a pasar un rato divertido en familia durante la Nochebuena o la Nochevieja con esta propuesta.

Balón

Ni que decir tiene que otro de los regalos navideños y económicos para niños más interesantes es un balón. Este, que puede encontrarse en muy diversos modelos tanto en cuanto a colores como a dibujos, les va a permitir disfrutar de largas sesiones de juego tanto solos como en compañía. Y es que con el mismo podrán pasarlo en grande practicando deporte o mediante juegos tradicionales como el conocido “balón prisionero”.

Otros regalos navideños más económicos para niños

Aunque los que te hemos dado a conocer son algunas de las propuestas más interesantes para regalar esta Navidad a los niños sin gastar demasiado, hay otras que merece la pena también ser tenidas en cuenta. Nos estamos refiriendo a algunas como estas:

Auriculares para que puedan escuchar su música favorita o sus series preferidas en la tablet sin molestar a nadie.

para que puedan escuchar su música favorita o sus series preferidas en la tablet sin molestar a nadie. Una mochila tipo saco para, por ejemplo, sus clases extraescolares. Debe contar con los dibujos de los personajes de ficción que más les gustan.

para, por ejemplo, sus clases extraescolares. Debe contar con los dibujos de los personajes de ficción que más les gustan. Baraja de cartas sobre sus series o películas favoritas. Asimismo, se puede optar por una baraja para disfrutar de juegos específicos como sería el caso del Uno.

sobre sus series o películas favoritas. Asimismo, se puede optar por una baraja para disfrutar de juegos específicos como sería el caso del Uno. Torre de Jenga , que es un juego de mesa realizado en madera con el que podrán pasarlo en grande con amigos o familiares. Consiste en que cada participante vaya retirando una de las piezas de esa construcción evitando que la misma se caiga. Pierde aquel concursante al que se le derrumbe.

, que es un juego de mesa realizado en madera con el que podrán pasarlo en grande con amigos o familiares. Consiste en que cada participante vaya retirando una de las piezas de esa construcción evitando que la misma se caiga. Pierde aquel concursante al que se le derrumbe. Juegos de mesa tradicionales como el “3 en raya”, muñecas de trapo, coches, un mecano, un diábolo o un muñeco de peluche son otros de los regalos navideños más económicos con los que los Reyes Magos pueden sorprender a los pequeños en estas fiestas.

Ya hemos visto las mejores propuestas de regalos económicos para los niños, pero ¿y los bebés? Apuesta por estos regalos que te dejamos a continuación.

Regalos de navidad para bebes de 6 meses

El regalo ideal para niños tan pequeños son los libros táctiles , aquellos con páginas de diferentes colores y materiales, que al tocarlos hacen diferentes ruidos que además son bastante económicos. Una variante un poco más cara aunque todavía asequible, es la alfombra de actividades . Ambos son una oportunidad para experimentar el mundo. Lo mismo ocurre con el gimnasio, una especie de percha de la que cuelgan diferentes objetos, que el niño puede tocar sentado o tumbado boca arriba cuando es muy pequeño.

Para los niños que acaban de pasar la edad de 6 meses, ¿por qué no darles algunos bloques de construcción blandos ? Son baratos y no se ven mucho.

Regalos de Navidad para niños de 1 y 2 años

Nuestros hijos son mayores y quieren moverse. Nada mejor entonces que echarles una mano con los cochecitos o carritos de los primeros pasos . Los niños las utilizan para apoyarse y dar largos paseos por la casa, imitando a los mayores que empujan el cochecito. Los hay de varios tipos, desde los más sencillos y vacíos, hasta los llenos de actividad. Esta es también la era de los primeros rompecabezas, los cubos de madera y del acercamiento a la música. ¿Una buena idea? El xilófono de madera : mucho menos desagradable que los de plástico, que emiten sonidos grabados. Y para llenar de alegría a los más pequeños y de terror a los mayores, finalizamos con la sugerencia de regalar botes de pintura de dedos .. Quizás acompañado de delantales de plástico…

Regalos de navidad para niños de 3 4 años

Esta es la era de la imaginación y el juego de roles y el desarrollo de habilidades importantes como la motricidad fina (es decir, realizar acciones sofisticadas con las manos) y la coordinación ojo-mano. Que se utilizará en la escuela y que también hay que perfeccionar con juegos para niños de 3 a 5 años .Apuesta por los juegos de clavijas de colores para insertar en el soporte para crear dibujos y mosaicos de colores (¡siempre ojo para que no se los lleven a la boca!)

También para los niños imaginativos apasionados por las historias, los títeres de dedo son un buen regalo .

Regalos de navidad para niños de 5 años

A medida que nos acercamos a la edad escolar, los niños son cada vez más autónomos en el juego y la creatividad, independientes y curiosos. Esta es la edad ideal para regalar a los niños amantes de «hacer con las manos» un kit para manualidades creativas . Puedes hacerlo tú mismo, comprando una caja y rellenándola con cartulinas de diferentes pesos y colores, cola vinílica, tijeras de punta redonda, acuarelas, limpiapipas, ojos saltones, retazos de tela, pompones, palitos como palitos de helado.

Y como los niños de esta edad son muy curiosos y receptivos, y para ellos aprender es la mayor aventura, te proponemos dos regalos para introducirlos en el mundo de la escritura y las matemáticas: letras de madera del abecedario para componer, o puzzles de ‘alfabeto’. Y kits de matemáticas que asocian números, cantidades y magnitudes.