Cuando hablamos de leche materna y lactancia, se acostumbra centrar la atención en los beneficios de amamantar , las diversas posiciones, la cantidad de leche producida, los problemas en el agarre, los dolores y molestias que padece la mujer y las técnicas para la extracción manual y posible conservación de la leche. Con menos frecuencia, también porque las personas que amamantan a menudo no tienen forma de darse cuenta, se evalúa el color de la leche materna que puede variar y por ello queremos hablaros de qué depende el color de la leche materna y qué indica.

¿De qué depende el color de la leche materna?

No, la leche materna no es necesariamente blanca o del color al que estamos acostumbrados a imaginar este líquido. No siempre es algo que deba asustar o preocupar , pero es importante entender de qué depende el color de la leche y qué indica ese tono preciso.

Los nutrientes y factores bioactivos presentes en la leche materna muestra cómo esta es un fluido dinámico cuya composición varía según la etapa de la lactancia y entre prematuros y nacidos a término . La leche materna cambia de apariencia no solo durante el día, sino también dentro de cada toma y de mujer a mujer, tanto que no existe una talla única para todos.

Por lo tanto, es normal que la leche materna cambie de color y, por lo tanto, hay un cambio tanto cronológico como relacionado con los hábitos alimenticios de la madre. Desde un punto de vista cronológico, el calostro , el primer líquido que se produce después del parto, suele ser de color amarillento, mientras que la leche madura es de color blanco azulado. La dieta, junto con los colorantes en alimentos o bebidas , pueden afectar el color de la leche materna.

La leche humana (la leche de fórmula es siempre del mismo color) puede asumir, por lo tanto, los siguientes colores:

blanco;

amarillo naranja;

rosado anaranjado;

verdoso;

marrón;

rosa;

negro;

fresa.

Casi todos estos colores son inofensivos para la madre y para el niño o en todo caso un simple reflejo de la dieta que se sigue . En algunos casos, algunos raros, otros menos, puede ser el resultado de una condición que requiere una atención especial.

Blanco

La coloración blanca es común en la leche madura (después del final de la producción de calostro) y hacia el final de la lactancia.

Amarillo naranja

La leche materna adquiere este color cuando comes alimentos ricos en betacaroteno como la calabaza, el calabacín, las zanahorias y las batatas. Este tipo de color también puede ocurrir al congelar la leche.

Rosado anaranjado

Este color particular se produce por el efecto de los colorantes presentes en las bebidas de frutas , los postres de gelatina y las bebidas carbonatadas.

Verdoso

La leche materna verdosa se asocia al consumo de vegetales verdes (especialmente espinacas), concentrados vitamínicos naturales, bebidas energéticas (como las que usan los deportistas), e incluso alimentos de color azul .

Marrón

La leche de color marrón puede ocurrir en los primeros días después del parto como resultado de la expansión de los conductos lácteos en el seno . El aumento del flujo sanguíneo puede determinar esta coloración particular que debería desaparecer espontáneamente en unos pocos días.

Rosa

A veces, la coloración rosada de la leche es consecuencia de la ingesta de alimentos especialmente coloreados , como la remolacha, pero más frecuentemente debido a la presencia de sangre en la leche . Más que una señal de alarma para el bebé (que no sufre daños ni consecuencias por este tipo de leche), es la señal de que la mujer tiene fisuras en los pezones o mastitis , condiciones que pueden provocar fugas de sangre. En muy raras ocasiones, la sangre en la leche puede ser un signo de papilomas (crecimientos benignos) o cáncer de mama .

Negro

Muchas veces se tiene un color de este tipo debido a la ingesta de ciertos medicamentos o por la presencia de manchas de sangre.

Color fresa

Una forma muy rara es la de la leche rosada (leche de fresa ) y, a diferencia de los colores anteriores, la causa no es alimentaria, sino bacteriana. De hecho, el color rosado es consecuencia de la colonización de la leche materna por la bacteria Serratia marcescens .

En estos casos es poco probable que el niño ingiera un número suficiente de estos microorganismos y desarrolle una enfermedad, pero la indicación es realizar un tratamiento con antibióticos que resulta decisivo.