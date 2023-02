Padres medusa ¿Qué son y qué beneficios tiene ser uno?

Un padre medusa es más o menos lo contrario de un padre tigre. Este último término indica una madre o un padre extremadamente duro, que por lo tanto sigue reglas preestablecidas que dejan poco espacio para la improvisación y que no tiene intención de romper sus patrones. El padre o madre medusa es prácticamente lo opuesto. Conozcamos con mucho más detalles qué son los padres medusa y qué beneficios nos puede aportar ser uno.

Padres medusa ¿Qué son?

Ser un padre medusa (del inglés Jellyfish Parenting) podría ser el punto de inflexión para transformar una sociedad llena de dogmas, leyes no escritas y reglas transmitidas de generación en generación ahora inherentes a cada uno de los participantes en una atención «más ligera» (que no superficial), abierta, libre de todos los puntos de vista, en la que cada participante pueda expresarse al 100%, pueda poner en juego sus habilidades y encontrar su camino.

Pero , ¿qué significa exactamente ser un padre medusa? Rachel Bowie habló de ello por primera vez en un artículo escrito en PureWow. La autora contó un episodio que le sucedió mientras acompañaba a su hijo a su clase de ballet: otra madre se empeñaba en planificar la vida de su hijo minuto a minuto, momento a momento, como si en la práctica su rutina debiera seguir un patrón predefinido. Para la editora, esa es la típica madre tigre, es decir, la que debe decidir por sus hijos y no junto a ellos, la que debe seguir reglas que no admiten excepciones, la que deja de lado la despreocupación en favor de la rigidez. “Aspiro a ser todo lo contrario: un padre medusa”: con esta declaración Bowie introdujo este concepto.

Obviamente el término deriva de la estructura física del animal, que en realidad es conocido sobre todo por sus tentáculos venenosos, aunque no es este el enfoque que se quiere destacar cuando se habla de ser padres medusa, sino que se hace referencia a ese cuerpo suave, sinuoso y flexible.

Todos los beneficios que siguen

En esencia, la autora habla de la frecuencia con la que cuando se tienen niños pequeños es difícil encajar todo (a menudo algunos tienen muchos deseos y peticiones y por lo tanto complacerlos en todo puede ser complejo) pero siempre es necesario hacerlo sazonando todo con la cantidad justa de diversión. Un niño de 3, 5, 9 años debe ser capaz de vivirlo todo y saber hacerlo siempre con una sonrisa y con la ilusión propia de su edad, que siempre debe volcar en el descubrimiento. Un padre o una madre, sin embargo, al mismo tiempo, debe ser capaz de añadir su propia alegría personal a todo esto, para acompañar literalmente a su hijo en su autodescubrimiento, para satisfacer sus pasiones.

Ser un padre medusa básicamente significa estar siempre abierto a tus hijos, ser capaz de acomodar todas sus necesidades, tener siempre un diálogo con ellos. Significa no tener que sentir la necesidad de encasillar todo en categorías rígidas, saber tratar a los niños, darles consejos, guiarlos, pero dejándoles libre elección y permitiéndoles también equivocarse, cambiar de opinión, experimentar.

En el artículo escrito en PureWow, Kristene Geering, directora de educación de Parent Lab, destacó que “ aunque es interesante y divertido, los niños realmente no necesitan lecciones de violín/natación/artes marciales”, dice. “Los padres a menudo entienden los conceptos básicos como la comida, la vivienda y la seguridad física, pero se pierden algo que es igual de importante: la seguridad emocional”. En la práctica, los padres deberían dejar de lado el frenesí de la rutina y mirar a sus hijos tal como son exactamente, con sus gustos, sus aversiones, sus peculiaridades.

Geering también agregó: “Una base sólida con un padre, es decir, un niño que se siente realmente visto, ayuda a los niños a regular sus emociones más fácilmente. (…) Invertir dinero en negocios puede ser valioso y enriquecer la vida de nuestros hijos, pero si va en detrimento de nuestra relación, los estamos exponiendo a ellos ya nosotros mismos a un dolor innecesario. Por lo tanto, todo debe conducir en una dirección: lograr que padres e hijos puedan llegar al final del día satisfechos con lo que han hecho».

Un padre o madre medusa, por tanto, debe ser capaz de acompañar a su hijo hacia el descubrimiento no sólo del mundo, sino también de su profundidad, de sus emociones, de sus ambiciones. Debe aceptar que incluso los niños pueden tener malos momentos, al igual que debe aceptar las inclinaciones naturales del niño, que también pueden cambiar con el tiempo. Después de todo, tener experiencias de todo tipo les permite a los niños darse cuenta concretamente de sus propias habilidades y esto solo puede ayudarlos a ellos mismos.

Sin embargo, hay que tener clara una cosa: ser padre medusa no significa no ser un verdadero apoyo para tus hijos, sino que es todo lo contrario. Solo elimina la excesiva rigidez de este rol, la autoridad de las madres y los padres que muchas veces no hacen más que intimidar a sus hijos y no les permiten expresarse al 100% con libertad, los patrones a seguir todos los días. En definitiva, también les da a los niños la oportunidad de cometer errores, pero hacerlo con el único propósito de encontrar su verdadero lugar en este mundo. Después de todo, de hecho, la personalidad de cada individuo comienza desde una edad temprana, que es tierna también porque está desprovista de demasiadas obligaciones, responsabilidades y, en cambio, está llena de deseo de hacer, de entusiasmo incontenible.